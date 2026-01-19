Donald Trump podpala lont

Dolar nie zyskuje, a traci, czego wyrazem jest dzisiaj powrót EURUSD ponad 1,16. Silniejsze zejście poniżej 1,16 na EURUSD byłoby konsekwencją ostatnich ruchów w styczniu, ale i też „jastrzębich” sygnałów z Fed, które najprawdopodobniej będą jeszcze wyraźniejsze. Dzisiaj w USA mamy Dzień Martina Lutera Kinga, ale futures na indeksy na Wall Street są handlowane i wskazują na mocne spadki na wtorkowym otwarciu rynku kasowego.

Sekretarz Skarbu USA Scott Bessent miał powiedzieć wczoraj, że prezydent USA Donald Trump jest mocno przekonany, co do swojego ruchu wobec Europy, która ma „za karę” otrzymać wyższe cła za swoją „niesubordynację” w temacie Grenlandii. Jednocześnie Jamieson Greer z USTR miał stwierdzić, że jeżeli Unia Europejska chce zawiesić ratyfikację umowy handlowej z USA to jej sprawa. To wszystko wygląda na wyraźną determinację obozu Trumpa do zrealizowania swojego celu, jakim jest przejęcie Grenlandii jeszcze przed wyborami połówkowymi w listopadzie. Szaleństwo? Dlatego Trump się nie cofnie, a ryzyko nowego konfliktu handlowego pomiędzy USA, a UE należy uznać za duże. Przeszkodzić w tym mógłby jedynie Sąd Najwyższy USA, jeżeli na dniach wydałby wyrok stwierdzający, że Trump nie miał prawa skorzystać z ustawy IEEPA z 1977 r. podczas nakładania ceł. Oczywiście prezydent USA może natychmiast zastosować inne ustawy, aby utrzymać dotychczasowe cła, ale może być to rozwiązanie krótkoterminowe i nie obejmujące wszystkich branż. Szanse na to, aby Kongres pomógł mu usankcjonować cła, są coraz mniejsze, gdyż przeciwko ruchom Trumpa występują już niektórzy republikanie, a po wyborach połówkowych w listopadzie, jego pozycja może mocno się osłabić. Teoretycznie na to będzie mocno stawiać Europa, tyle, że przez 11 miesięcy jeszcze wiele może się wydarzyć.

Kolejna wojna handlowa pomiędzy USA, a UE może stać się faktem, o ile nie zostanie to „zablokowane” przez amerykańskich sędziów. Ekonomiści wyliczyli już „straty” dla Europy, ale tu nigdzie nie ma wygranych - dla USA cła to wyższe ceny i podniesiona inflacja. Poniedziałkowa reakcja to risk-off, ale przy słabszym dolarze. Rynek gra tu schematem z wiosny, kiedy to groźby celne były elementem silnej erozji wizerunku i zaufania do USA – dzisiaj w górę idą też rentowności amerykańskich obligacji. Tak zwane przepływy w stronę safe-haven to już fikcja, bo dzisiaj jen jest najsłabszą walutą – tu inwestorzy nadal wyrażają swoje obawy, co do polityki premier Takaichi, która stawia na stymulację gospodarki przez luzowanie fiskalne. O tak zwanym „efekcie bezpieczeństwa” możemy mówić w przypadku złota, choć w przypadku srebra dzisiejsze wzrosty to znów bardziej kontynuacja spekulacji z ostatnich tygodni. Słabo wypadają dzisiaj kryptowaluty, które ciągną w dół przy słabości rynków akcji. Dzisiaj w USA mamy Dzień Martina Lutera Kinga, ale futures na indeksy na Wall Street są handlowane i wskazują na mocne spadki na wtorkowym otwarciu rynku kasowego.

Dzisiaj uwagę rynków przyciągną dane o inflacji CPI w Kanadzie o godz. 14:30, ale i też doniesienia ze Światowego Forum Ekonomicznego w Davos, choć mogą je zdominować informacje z geopolityki.

EURUSD - powrót ponad 1,16

Dolar nie zyskuje, a traci, czego wyrazem jest dzisiaj powrót EURUSD ponad 1,16. Chociaż wojna handlowa z USA może być dla UE bolesna i wymusić z czasem powrót do cięć stóp przez Europejski Bank Centralny, to inwestorzy zdają się na razie grać schematem z wiosny ub.r., kiedy to zaczęły napływać informacje o planach Trumpa na rewolucję w globalnej wymianie handlowej. Uwagę zwracają wyższe rentowności amerykańskich obligacji, co może się wpisywać w scenariusz kryzysu wizerunkowego USA, którego mogą potęgować dalsze działania prezydenta USA.

Dzisiaj reakcja rynków nie jest do końca „miarodajna” bo mamy absencję inwestorów z USA za sprawą obchodów Dnia Martina Lutera Kinga. Warto zatem z oceną poczekać jeszcze kilka dni. Silniejsze zejście poniżej 1,16 na EURUSD byłoby konsekwencją ostatnich ruchów w styczniu, ale i też „jastrzębich” sygnałów z Fed, które najprawdopodobniej będą jeszcze wyraźniejsze.

Marek Rogalski – główny analityk walutowy DM BOŚ

