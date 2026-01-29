Najem wyraźnie stracił na atrakcyjności
W większości miast koszty najmu w 2025 r. nie uległy większym zmianom. Atrakcyjność najmu w porównaniu z zakupem własnego mieszkania wyraźnie się jednak pogorszyła. Znaczący spadek wysokości rat kredytowych sprawił, że koszt najmu i wysokość rat znacznie się do siebie zbliżyły. Z raportu Rankomat.pl i Rentier.io wynika, że w 7 z 17 badanych miast rata kredytu dla mieszkania o powierzchni 30 m² jest niższa niż koszt najmu. W kolejnych 6 miastach miesięczna nadwyżka raty nad kosztem najmu nie przekracza 100 zł. Sprawdziliśmy również, jak wygląda relacja kosztów najmu do dochodów w Warszawie oraz w innych stolicach krajów UE. W Warszawie najem pochłania 43 proc. dochodu. To wyraźnie gorszy wynik niż np. w Wiedniu (24 proc.), Berlinie (29 proc.) czy Paryżu (31 proc.), ale jednocześnie znacznie lepszy niż w Lizbonie (79 proc.).
Rok 2025 był kolejnym z rzędu, w którym koszty najmu w większości miast zmieniały się jedynie nieznacznie. Dla przykładu, w IV kw. 2024 r. koszt najmu mieszkania o powierzchni 30 m² we Wrocławiu wynosił 2 382 zł miesięcznie. Rok później, czyli w IV kw. 2025 r., było to 2 400 zł, co oznacza wzrost o zaledwie 18 zł. Co ciekawe, mimo tego wzrostu koszt najmu był nadal nieco niższy niż w IV kw. 2022 r. W praktyce stawki najmu w IV kw. 2025 r. zwykle były zbliżone do poziomu sprzed trzech lat.
Przed rokiem stawki najmu były bardzo atrakcyjne na tle wysokich rat kredytów hipotecznych. Silne wzrosty cen mieszkań w 2024 r. oraz wysokie stopy procentowe sprawiały, że raty kredytowe były znacznie wyższe niż koszty najmu.
W 2025 r. sytuacja na rynku kredytów hipotecznych zaczęła się jednak dynamicznie zmieniać. Obniżki stóp procentowych oraz marż kredytowych spowodowały, że średnie oprocentowanie spadło z 7,4 proc. do ok. 5,7 proc. obecnie. W tym samym czasie ceny mieszkań pozostawały stabilne. W rezultacie przeprowadzka z mieszkania najmowanego do własnego stało się wyraźnie łatwiejsza.
Zakup staje się tańszy niż najem
W przypadku małych mieszkań (do 35 m²) już w 7 z 17 badanych miast rata kredytu (przy wkładzie własnym 10 proc., na 30 lat) jest niższa niż koszt najmu. Dla przykładu w Łodzi najem mieszkania o powierzchni 30 m² kosztuje przeciętnie 1 765 zł miesięcznie, podczas gdy rata kredytu na takie samo mieszkanie wynosi 1 573 zł. Przeniesienie się z najmu do własnego lokalu oznacza więc oszczędność 191 zł miesięcznie. W sześciu miastach rata jest tylko nieznacznie wyższa od kosztu najmu. Raty wyższe o ponad 100 zł od kosztu najmu występują jedynie w Krakowie, Warszawie i Katowicach.
Ta korzystna sytuacja dotyczy jednak głównie małych mieszkań. W przypadku lokali średniej wielkości (35–60 m²) oraz dużych (powyżej 60 m²) rata kredytu wciąż jest zazwyczaj wyraźnie wyższa niż koszt najmu. Warto jednak dodać, że w 2025 r. różnica ta zauważalnie się zmniejszyła.
Dla mieszkania o powierzchni 50 m² przeprowadzka z najmu do własnego lokalu podnosi miesięczne wydatki przeciętnie o 12 proc., a w przypadku mieszkania o powierzchni 70 m² – aż o 23 proc.. Przekłada się to na konkretne kwoty. Przykładowo we Wrocławiu przy 50 m² miesięczny koszt wzrasta o 432 zł, a przy 70 m² – o 833 zł.
Dostępność warszawskich mieszkań na wynajem znacznie gorsza niż w Wiedniu, Berlinie czy Paryżu
Kosztom najmu warto przyjrzeć się nie tylko w porównaniu z wysokością rat kredytowych, ale również w relacji do dochodów. Sprawdziliśmy, jaki odsetek przeciętnego dochodu netto pochłania wynajęcie 2-pokojowego mieszkania poza centrum miasta w stolicach krajów UE.
W Warszawie na ten cel trzeba przeznaczyć 43 proc. dochodu. To wynik zbliżony do Pragi i Madrytu. W większości stolic krajów UE sytuacja jest jednak korzystniejsza – Warszawa zajmuje dopiero 18. miejsce na 27 badanych miast. W pięciu stolicach udział kosztów najmu w dochodach nie przekracza 30 proc.: w Wiedniu, Rydze, Helsinkach, Tallinnie i Berlinie. Na drugim biegunie znajduje się Lizbona, gdzie koszt najmu pochłania aż 79 proc. dochodu. Drugie miejsce od końca zajmuje Dublin (48 proc.), a trzecie – maltańska Valletta (47 proc.).
Podsumowując, koszty najmu w Warszawie w relacji do zarobków nie są ani wyjątkowo wysokie, ani szczególnie niskie. Są natomiast nieco wyższe niż średnia dla stolic krajów UE, która wynosi 38 proc.
Kluczowa relacja popytu i podaży
Na koniec zastanówmy się, co czeka rynek najmu w 2026 r. Kluczowe będzie to, czy podaż mieszkań na wynajem wzrośnie szybciej niż popyt. Przy większej podaży i braku silnego impulsu popytowego możliwa jest presja na łagodne obniżki czynszów lub co najmniej kontynuacja ich stabilizacji.
Potencjalnym czynnikiem zwiększającym podaż mogłoby być przesunięcie części lokali z najmu krótkoterminowego do długoterminowego. Taki scenariusz mogą wywołać bardziej restrykcyjne regulacje ograniczające najem krótkoterminowy.
Dodatkowo w 2026 r. istotną rolę może odegrać scenariusz zmian migracyjnych. W przypadku zakończenia wojny za naszą wschodnią granicą część obywateli Ukrainy mogłaby wrócić do swojego kraju. Oznaczałoby to wyprowadzkę z najmowanych mieszkań i pojawienie się na rynku większej liczby lokali. W takim wariancie presja na spadek stawek najmu byłaby wyraźnie silniejsza.
Materiały prasowe Rankomat.pl, oprac. sek
»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.