Wall Street nie przerywa wyprzedaży

Najważniejszą publikacją dzisiejszego dnia jest bez wątpienia opóźniony odczyt inflacji CPI w USA – dane poznamy o godzinie 14.30 czasu warszawskiego. W godzinach porannych obserwujemy umacnianie się metali szlachetnych.

Czwartkowy handel na zachodnioeuropejskich parkietach cechował się przeważającym pesymizmem. Najsilniejszą wyprzedaż obserwowaliśmy na hiszpańskim IBEX-ie, który po sesji charakteryzującej się trendem spadkowym finalnie zakończył dzień pod kreską, słabszy o 0,82 proc. Słaba końcówka pogłębiła osłabienie londyńskiego FTSE 100, który zamknął dzień na minusie 0,67 proc. Przez większą część sesji nad kreską utrzymywał się włoski FTSE MiB, jednak końcowa faza handlu sprowadziła indeks niżej o 0,62 proc.. Paneuropejski STOXX przecenił się o 0,49 proc.. Dużą zmienność obserwowaliśmy w Szwajcarii, gdzie indeks przez większą część dnia pozostawał nad kreską – finalnie jednak SMI zamknął się słabszy o 0,13 proc. Wyprzedaż w ostatniej godzinie handlu zaszkodziła również DAX-owi, który zakończył dzień lekko poniżej zera. Jedynym „rodzynkiem” okazał się francuski CAC, kończąc dzień niewielkim wzrostem o 0,33 proc.

Nastroje towarzyszące czwartkowemu handlowi w Warszawie były mieszane. Najsilniej umocniły się najmniejsze spółki, będące komponentami indeksu sWIG80 – wyłącznie za sprawą dobrej końcówki indeks zakończył sesję nad kreską, zyskując 0,21 proc.. Drugim najsilniejszym indeksem okazały się krajowe blue chipy tworzące indeks WIG20. Za sprawą m.in. Orange (+2,85 proc.), Santandera (+2,19 proc.) oraz Allegro (+1,87 proc.) indeks umocnił się o 0,14 proc.. Indeks szerokiego rynku WIG zakończył dzień na poziomie zbliżonym do poprzedniego zamknięcia. Wyprzedaż obserwowaliśmy natomiast w segmencie spółek średnich – mWIG40 zakończył dzień słabszy o 0,54 proc.. Najsilniej przeceniały się AB (-6,35 proc.) oraz Asseco (-4,19 proc.).

Bardzo silną wyprzedaż obserwowaliśmy na Wall Street, która cierpiała przede wszystkim za sprawą technologii. Nasdaq Composite, m.in. pod wpływem spadków Apple (-5,05 proc.), Broadcom (-3,40 proc.) oraz Cisco (-12,32 proc.), przecenił się o ponad 2 proc. Indeks szerokiego rynku S&P 500, po sesji z utrzymującym się trendem spadkowym, finalnie zakończył handel słabszy o 1,57 proc. Wyprzedaży nie oparły się również mniejsze podmioty – indeks małych spółek Russell 2000 tracił ponad 2 proc. Przemysłowy Dow Jones spadł z niedawno osiągniętych historycznych szczytów, przeceniając się o 1,34 proc.

Na półtorej godziny przed rozpoczęciem handlu w Europie nastroje w Azji mienią się pesymistycznie – tracą wszystkie główne indeksy. Największą wyprzedaż obserwujemy w Chinach, gdzie Hang Seng przecenił się o prawie 2 proc., a Shanghai Composite o 1,16 proc.. Przewaga sprzedających uwidoczniła się również w Indiach, gdzie na moment pisania komentarza oba indeksy – Sensex i Nifty – osłabiły się o 0,92 proc. Inwestorzy wyprzedają aktywa także w Japonii: TOPIX traci 1,52 proc., a Nikkei 225 0,98 proc.. Najsilniejszy od początku roku południowokoreański KOSPI nieznacznie osłabia się o 0,08 proc.

Najważniejszą publikacją dzisiejszego dnia jest bez wątpienia opóźniony odczyt inflacji CPI w USA – dane poznamy o godzinie 14.30 czasu warszawskiego. W godzinach porannych obserwujemy umacnianie się metali szlachetnych – złoto rośnie o 0,66 proc., a srebro o 2 proc.. Na rynku terminowym kontrakty na europejskie i amerykańskie indeksy świecą się na czerwono, wskazując na potencjalnie słabe otwarcie rynku kasowego.

Michał Poleszczuk, Analityk, Dom Inwestycyjny Xelion

Przedstawione poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.

**»» Odwiedź [wgospodarce.