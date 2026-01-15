RPP przerywa cykl obniżek

RPP zdecydowała się utrzymać stopy bez zmian. Trudno mówić o dużym zaskoczeniu, ponieważ decyzja była zgodna z rynkowym konsensusem, który zakładał przerwę w cyklu obniżek. Styczniowe posiedzenie przerwało serię pięciu obniżek z rzędu, które łącznie zmniejszyły stopy o 125 punktów bazowych, z 5,25 proc. do 4,00 proc.

Środowa sesja nie przebiegła pomyślnie dla wielu europejskich indeksów. Niemiecki DAX po 11 sesjach wzrostowych zakończył dzień spadkiem o 0,53 proc., notując tym samym pierwszą sesję spadkową od początku roku. Istotnym obciążeniem dla indeksu był sektor technologiczny, w którym akcje SAP straciły na zamknięciu 3,44 proc.. Francuski CAC40 spadł o 0,19 proc., natomiast turecki BIST100 stracił 0,13 proc. Nieco lepiej poradził sobie hiszpański IBEX35, który zyskał 0,05 proc., a najlepiej wypadł brytyjski FTSE100, rosnąc o 0,46 proc. W Londynie pozytywnie wyróżniał się sektor ochrony zdrowia, gdzie akcje AstraZeneca zyskiwały 2,41 proc.

W środę poznaliśmy decyzję Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stóp procentowych. RPP zdecydowała się utrzymać stopy bez zmian. Trudno mówić o dużym zaskoczeniu, ponieważ decyzja była zgodna z rynkowym konsensusem, który zakładał przerwę w cyklu obniżek. Styczniowe posiedzenie przerwało serię pięciu obniżek z rzędu, które łącznie zmniejszyły stopy o 125 punktów bazowych, z 5,25 proc. do 4,00 proc.. Rodzimy rynek również prezentował się słabo podczas środowej sesji. Indeks WIG20 stracił 0,37 proc., przy czym 11 z 20 spółek zakończyło dzień na minusie. Najsłabiej radziło sobie Dino, którego akcje spadły o 4,93 proc. Pozytywnie wyróżniał się natomiast Budimex, zyskując 4,02 proc. mWIG40 stracił 0,52 proc., mimo dobrego zachowania JSW, które wzrosło o 2,83 proc. Indeks sWIG80 spadł o 0,19 proc., a WIG-Banki stracił 0,94 proc.

Również na Wall Street trudno było dostrzec oznaki optymizmu. Drugi dzień z rzędu amerykańskie indeksy kończyły sesję na minusie. S&P500 stracił 0,53 proc., natomiast Nasdaq spadł o 1,07 proc.. Szczególnie słabo radził sobie sektor technologiczny. Oracle straciło 4,29 proc., Broadcom 4,15 proc., Meta 2,47 proc., Microsoft 2,40 proc., a NVIDIA 1,44 proc.. W środę Donald Trump oświadczył, że na ten moment nie planuje zwolnienia Jerome’a Powella, pomimo trwającego śledztwa, wskazując, że jest jeszcze zbyt wcześnie, aby przesądzać o dalszych krokach. Kadencja Powella na stanowisku szefa Rezerwy Federalnej kończy się w maju. Jednocześnie pojawiają się głosy sprzeciwu wobec zgody udzielonej 13 stycznia na sprzedaż układów AI H200 firmy NVIDIA do Chin. Krytycy wskazują, że takie posunięcie może podważać amerykańską przewagę w obszarze sztucznej inteligencji. W środę, na fali rosnącej niepewności wywołanej zapowiedziami Teheranu o możliwych atakach na amerykańskie bazy w odpowiedzi na działania Waszyngtonu oraz częściowym wycofaniem personelu USA z baz na Bliskim Wschodzie, rosły ceny metali szlachetnych. Złoto przebiło poziom 4600 USD za uncję, natomiast srebro zakończyło dzień w okolicach 93 USD za uncję. W godzinach porannych obserwujemy korektę, a srebro traci ponad 4,5 proc. Inflacja PPI m/m w Stanach Zjednoczonych wyniosła 0,2 proc., zgodnie z prognozami, natomiast Core PPI m/m pozostała na poziomie 0 proc., przy oczekiwaniach wynoszących 0,2 proc. Dane o sprzedaży detalicznej w USA pozytywnie zaskoczyły rynek, pokazując wzrost o 0,6 proc. przy prognozach na poziomie 0,5 proc. Natomiast bazowa sprzedaż detaliczna wzrosła o 0,5 proc., przewyższając oczekiwania wynoszące 0,4 proc.

Na dwie godziny przed otwarciem sesji w Europie rynki azjatyckie prezentują dziś słabsze nastroje. Hang Seng traci blisko 0,5 proc., a Nikkei spada o niemal 0,8 proc. Kontrakty terminowe na główne europejskie indeksy sugerują otwarcie sesji na lekkim plusie. Dziś poznamy również wyniki finansowe Goldman Sachs oraz dane dotyczące liczby nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w USA.

Michał Kozak, Analityk Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego, Dom Inwestycyjny Xelion

