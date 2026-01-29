Fed i Bessent kontra napięcia wokół Iranu

Kluczowym wydarzeniem dnia było posiedzenie FOMC, które zgodnie z oczekiwaniami, wynikającymi między innymi z utrzymującej się podwyższonej inflacji, zakończyło się pozostawieniem stóp procentowych bez zmian. Decyzja zapadła wyraźną większością głosów w stosunku 10 do 2. Wsparciem dla dolara po wtorkowych komentarzach Trumpa, sugerujących jego akceptację słabszej waluty, były wypowiedzi sekretarza skarbu Bessenta, który podkreślił, że Stany Zjednoczone nie interweniowały na rynku jena, a dolar pozostaje silną walutą

Środowa sesja upłynęła pod znakiem podwyższonej niepewności geopolityczneji wyczekiwania na dalszy rozwój zdarzeń na Bliskim Wschodzie. Donald Trump wezwał Iran do rozmów i zawarcia porozumienia w sprawie broni jądrowej, jednocześnie grożąc atakiem. Teheran z kolei zapowiedział gotowość kontrataku wobec Stanów Zjednoczonych, a napięcie dodatkowo potęgowały informacje o mobilizacji amerykańskich sił na pozycjach operacyjnych. Otoczenie to sprzyjało kontynuacji wzrostów na rynku ropy naftowej – cena odmiany Brent od początku roku zyskała już ponad 12 proc. O wzrostach trudno jednak mówić w kontekście zachowania giełd na Starym Kontynencie. SMI stracił 1,30 proc., IBEX35 spadł o 1,10 proc., CAC40 obniżył się o 1,06 proc., a DAX zakończył sesję 0,29 proc. pod kreską. Na tle Europy zdecydowanie lepiej wypadł turecki BIST100, który zyskał 2,29 proc., głównie dzięki sektorowi finansowemu.

Rodzimy rynek zachowywał się odmiennie od większości parkietów europejskich. WIG20 wzrósł o 0,83 proc., w trakcie sesji zbliżając się do poziomu 3400 pkt. Warto jednak zaznaczyć, że jedynie 10 spółek z indeksu zakończyło dzień na plusie. Najsilniejszym wsparciem dla indeksu był CD Projekt, który zyskał 7,45 proc., między innymi w reakcji na ogłoszenie nowej gry „Reigns: The Witcher”, której premiera zaplanowana jest na luty. Drugą najlepiej radzącą sobie spółką był KGHM, rosnący o 6,23 proc., co stanowiło odreagowanie po wtorkowym spadku o około 6,69 proc. Segment małych i średnich spółek prezentował się słabiej. mWIG40 wzrósł o 0,21 proc., natomiast sWIG80 jedynie o 0,11 proc.

Sesja w Stanach Zjednoczonych również nie należała do najbardziej udanych. S&P 500 zakończył dzień spadkiem o 0,01 proc., choć w trakcie notowań na krótko przekroczył poziom 7000 pkt. Nasdaq wzrósł o 0,32 proc., głównie za sprawą spółek technologicznych. NVIDIA zyskała 1,59 proc., Micron wzrósł o 6,10 proc., a Intel aż o 11,04 proc.. Kluczowym wydarzeniem dnia było posiedzenie FOMC, które zgodnie z oczekiwaniami, wynikającymi między innymi z utrzymującej się podwyższonej inflacji, zakończyło się pozostawieniem stóp procentowych bez zmian. Decyzja zapadła wyraźną większością głosów w stosunku 10 do 2. Jedynie Waller i Miran opowiedzieli się za obniżką stóp o 25 pkt bazowych. Wsparciem dla dolara po wtorkowych komentarzach Trumpa, sugerujących jego akceptację słabszej waluty, były wypowiedzi sekretarza skarbu Bessenta, który podkreślił, że Stany Zjednoczone nie interweniowały na rynku jena, a dolar pozostaje silną walutą. Po zamknięciu sesji poznaliśmy wyniki kwartalne największych spółek technologicznych. Microsoft tracił w handlu posesyjnym ponad 5 proc., mimo solidnych wyników finansowych. Przychody spółki wyniosły 81,27 mld USD wobec oczekiwań na poziomie 80,31 mld USD, natomiast zysk na akcję osiągnął 4,14 USD. Tesla, pomimo spadku zysku netto w czwartym kwartale o ponad 60 proc., rosła w handlu posesyjnym o ponad 2 proc. Spółka zaraportowała zysk na akcję na poziomie 0,50 USD oraz przychody w wysokości 24,90 mld USD, powyżej oczekiwań rynkowych. Najlepiej spośród tej grupy wypadła Meta, której akcje zyskiwały w handlu posesyjnym ponad 7 proc., przy przychodach na poziomie 59,89 mld USD oraz zysku na akcję 8,88 USD (konsensus 8,19 USD).

Na rynkach azjatyckich, na około dwie godziny przed rozpoczęciem sesji w Europie, dominują stosunkowo pozytywne nastroje. KOSPI rośnie o blisko 1,10 proc., Hang Seng zyskuje 0,50 proc., a Nikkei wzrasta o około 0,30 proc.. Kontrakty terminowe na główne europejskie indeksy wskazują na nieznacznie pozytywne otwarcie dzisiejszej sesji. W kalendarzu makroekonomicznym uwagę zwróci dziś publikacja liczby wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w USA. Natomiast w ramach sezonu wynikowego rynki oczekiwać będą dziś publikacji wyników Apple.

Michał Kozak, Analityk Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego, Dom Inwestycyjny Xelion

Przedstawione poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.

