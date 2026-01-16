Selektywny optymizm i rotacja kapitału

W godzinach porannych obserwujemy odpływ kapitału z metali szlachetnych – srebro (-1,80 proc.) a złoto (-0,31 proc.), natomiast kontrakty futures na europejskie i amerykańskie indeksy świecą się na zielono, wskazując na potencjalnie dobre otwarcie rynku kasowego

Czwartkowa sesja w Europie charakteryzowała się przeważającym optymizmem inwestorów, co przełożyło się na wzrosty większości indeksów. Największym wygranym okazał się najważniejszy europejski indeks STOXX 600, który umocnił się o 0,49 proc. Przewagę popytu obserwowaliśmy również we Włoszech – finalnie FTSE MiB zyskał 0,44 proc.. Kupujący okazali się silniejsi także we Frankfurcie (DAX: +0,26 proc.) oraz w Szwajcarii (SMI: +0,09 proc.). Słabość rynku uwidoczniła się natomiast w Hiszpanii (IBEX 35: -0,30 proc.) oraz we Francji (CAC 40: -0,21 proc.).

Nastroje inwestorów krajowych były wczoraj mieszane. Zaskoczeniem okazał się silny wzrost WIG20 w końcówce notowań, w wyniku czego indeks zamknął dzień nad kreską, zyskując 1,15 proc. Między innymi za sprawą dynamicznych wzrostów akcji CD Projekt (+8,03 proc.) indeks przebił poziom 3300 pkt i zbliżył się do lokalnych maksimów z 7 stycznia. Wzrosty obserwowaliśmy również na indeksie szerokiego rynku WIG (+0,84 proc.), który charakteryzował się podobnym przebiegiem sesji. Handel był bardziej płaski w przypadku najmniejszych spółek, skupionych w indeksie sWIG80, który umocnił się o 0,24 proc.. Pomimo silnych wzrostów komponentów takich jak JSW (+5,06 proc.), Mobruk (+4,67 proc.) oraz Lubawa (+2,47 proc.), jedynym spadkowym okazał się mWIG40, który po sesji cechującej się utrzymującym trendem spadkowym finalnie osłabił się o 0,12 proc..

Główne amerykańskie indeksy giełdowe zakończyły czwartkową sesję wzrostami na szerokim rynku. Indeksy S&P 500 oraz Nasdaq Composite zyskały odpowiednio 0,26 proc. i 0,25 proc., natomiast najstarszy indeks Dow Jones Industrial Average wzrósł o 0,60 proc. Najlepiej radził sobie segment małych spółek – indeks Russell 2000, który zakończył dzień zwyżką o 0,86 proc.. Akcje spółek półprzewodnikowych znalazły się w gronie największych beneficjentów sesji po publikacji bardzo dobrych wyników Taiwan Semiconductor Manufacturing Company za czwarty kwartał, co ponownie ożywiło oczekiwania wobec sektor. Kurs akcji TSMC wzrósł o 4,44 proc., natomiast walory Nvidii oraz AMD zyskały po około 2 proc. Istotnym impulsem dla sektora technologicznego okazało się także zawarcie porozumienia handlowego pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Tajwanem, zgodnie z którym tajwańskie spółki z branży półprzewodników i technologii zainwestują co najmniej 250 mld USD w rozwój mocy produkcyjnych na terenie USA. Dodatkowym wsparciem dla rynku była publikacja optymistycznych danych z Fed w Filadelfii oraz indeksu NY Empire State, które pokazały nieoczekiwane wzrosty. Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych spadła do poziomu 198 tys. Do zwyżek przyczynił się również sektor bankowy po publikacji solidnych wyników przez Goldman Sachs oraz Morgan Stanley. Akcje Goldman Sachs wzrosły o 4,63 proc., natomiast Morgan Stanley zyskał 5,78 proc..

Poranne spojrzenie na sesję azjatycką przynosi mieszany obraz rynków. Na półtorej godziny przed otwarciem handlu w Europie rosną giełdy w Korei Południowej (KOSPI: +0,84 proc.) oraz w Indiach (Sensex: +0,70 proc.). Podaż przeważa natomiast w Japonii, gdzie zniżkują najważniejsze indeksy – Nikkei 225 osłabił się o 0,32 proc., a Topix o 0,17 proc.. Pesymizm dominuje również w Chinach, gdzie Hang Seng traci 0,58 proc., a Shanghai Composite 0,34 proc. W godzinach porannych obserwujemy odpływ kapitału z metali szlachetnych – srebro (-1,80 proc.) a złoto (-0,31 proc.), natomiast kontrakty futures na europejskie i amerykańskie indeksy świecą się na zielono, wskazując na potencjalnie dobre otwarcie rynku kasowego.

Michał Poleszczuk, Analityk, Dom Inwestycyjny Xelion

Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje