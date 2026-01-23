Globalny optymizm wraca do gry

W godzinach porannych obserwujemy dalsze umocnienie metali szlachetnych – srebro zbliża się do poziomu 100 USD za uncję, a złoto kontynuuje wzrosty, osiągając okolice 4 957 USD za uncję.

Czwartkowa sesja na globalnych rynkach była pełna optymizmu, co uwidoczniło się na europejskich parkietach. Po spadkach obserwowanych na początku tygodnia inwestorzy odetchnęli z ulgą po środowych wydarzeniach z Davos i pokazali siłę, dając paliwo indeksom. Największe zwyżki obserwowaliśmy na parkiecie włoskim, który po otwarciu z wyraźną luką popytową zakończył sesję wzrostem o 1,36 proc.. W podobnym stopniu umocniły się indeksy niemiecki DAX oraz hiszpański IBEX, zyskując po 1,28 proc.. Paneuropejski STOXX, po sesji charakteryzującej się trendem bocznym, zakończył dzień silniejszy o 1,03 proc.. Przewagę popytu obserwowaliśmy również w Paryżu (CAC: +0,99 proc.), Zurychu (SMI: +0,54 proc.) oraz Londynie (FTSE100: +0,12 proc.).

Bardzo dobre nastroje inwestorów panowały także na krajowym parkiecie, gdzie silnie umocniły się wszystkie indeksy. Największą siłą wykazały się polskie blue chipy. Za sprawą mocnych wzrostów m.in. na akcjach Orlenu (+6,12 proc.), Pekao (+4,01 proc.) oraz PGE (+3,74 proc.) indeks WIG20 umocnił się o 2,42 proc.. Bardzo solidny wynik zanotował również indeks szerokiego rynku WIG, który wzrósł o 2,29 proc.. Druga i trzecia linia spółek nie przyniosły większych zaskoczeń – mWIG40, wspierany m.in. przez Asbis (+6,46 proc.), Ten Square Games (+5,97 proc.) oraz Newag (+4,39 proc.), zyskał 2,17 proc.. Wzrosty objęły także najmniejsze spółki – sWIG80 umocnił się o 1,36 proc..

Pozytywne nastroje utrzymywały się również za oceanem, gdzie rosły wszystkie główne indeksy. Indeks szerokiego rynku S&P500, po środowym wybiciu, kontynuował wzrost, zyskując 0,55 proc. Jeszcze silniejsze wzrosty obserwowaliśmy w segmencie technologicznym – Nasdaq Composite umocnił się o 0,91 proc. Popyt przeważał także na mniejszych spółkach, co potwierdza wzrost indeksu Russell2000 o 0,76 proc.. Najstarszy amerykański indeks, Dow Jones, zyskał 0,63 proc.. Z makroekonomicznego punktu widzenia inflacja PCE w listopadzie wzrosła do 2,8 proc. r/r, pozostając powyżej celu Fed, a inflacja bazowa utrzymała się na podwyższonym poziomie. Realne dochody odbiły jedynie nieznacznie, a stopa oszczędności spadła do 3,5 proc., najniżej od 2022 roku. Negatywnie wyróżnił się Intel – mimo bardzo dobrych wyników kwartalnych akcje spółki spadły w handlu posesyjnym o około 11 proc. po publikacji rozczarowujących prognoz na pierwszy kwartał 2026, co przy wysokich wycenach sektora półprzewodników wywołało wyraźny niepokój inwestorów.

Poranne spojrzenie na rynki azjatyckie przynosi równie pozytywny obraz. Na półtorej godziny przed otwarciem handlu w Europie większość indeksów znajduje się na plusie. Najlepiej radzi sobie południowokoreański KOSPI (+0,72 proc.). Dobre nastroje widoczne są również w Chinach – Shanghai Composite zyskuje 0,23 proc., a Hang Seng 0,39 proc.. Wzrosty notują także japońskie indeksy Nikkei225 (+0,29 proc.) oraz TOPIX (+0,34 proc.). Jedynym słabszym rynkiem pozostają Indie, gdzie Sensex traci 0,36 proc..

W godzinach porannych obserwujemy dalsze umocnienie metali szlachetnych – srebro zbliża się do poziomu 100 USD za uncję, a złoto kontynuuje wzrosty, osiągając okolice 4 957 USD za uncję.

Michał Poleszczuk, Analityk, Dom Inwestycyjny Xelion

Przedstawione poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje