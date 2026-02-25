Powołano nowego prezesa miedziowego kolosa

Rada nadzorcza KGHM Polska Miedź powołała w skład zarządu spółki XII kadencji Remigiusza Paszkiewicza, powierzając mu funkcję prezesa zarządu.

Remigiusz Paszkiewicz od 30 stycznia br. był delegowany z rady nadzorczej do czasowego wykonywania czynności prezesa zarządu oraz wiceprezesa zarządu ds. korporacyjnych na okres do czasu rozstrzygnięcia postępowań kwalifikacyjnych na te stanowiska, jednakże nie dłużej niż na trzy miesiące, po tym jak rada odwołała ze składu zarządu XII kadencji prezesa Andrzeja Szydło oraz wiceprezesa ds. korporacyjnych Piotra Stryczka.

»» O odwołaniach w zarządzie KGHM czytaj tutaj:

Wstrząs na szczytach władz KGHM!

Zmiany w KGHM. Czy były wiceminister MAP złamał prawo?

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20. W 2024 r. KGHM miał 35,32 mld zł skonsolidowanych przychodów.

ISBnews, sek

