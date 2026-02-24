Duże miasto tonie w śmieciach

Mieszkańcy Gdyni mają brzydko pachnący problem. Zmagają się z poważnymi problemami związanymi z odbiorem odpadów komunalnych – informuje jeden z lokalnych dzienników. Miasto twierdzi, że problem wynika z trudnych warunków pogodowych. Mieszkańcy widzą to inaczej i nie kryją swego zdegustowania całą sytuacją.

Mieszkańcy Gdyni od kilku tygodni zgłaszają duże opóźnienia w odbiorze śmieci. Problemy dotyczą różnych dzielnic i typów zabudowy – od osiedli po domy jednorodzinne. Odpady komunalne mają zalegać nawet przez kilka dni, a w części przypadków odbiory w ogóle się nie odbywają.

Upór radnego

Sprawę nagłośnił radny Gdyni Jakub Ubych, który poinformował w mediach społecznościowych o licznych sygnałach od mieszkańców. Jak przekazał „Dziennikowi Bałtyckiemu”, zgłoszenia napływają m.in. z Chwarzna-Wiczlina, Małego Kącka, Działek Leśnych i Witomina. Najczęstszym powodem podawanym przez wykonawcę jest brak możliwości dojazdu z powodu nieodśnieżonych lub oblodzonych dróg.

Głos mieszkańców

Mieszkańcy nie kryją frustracji. Wskazują, że muszą wielokrotnie interweniować, aby odpady zostały odebrane, a zalegające worki są rozrywane przez ptaki i rozrzucane po okolicy. Pojawiają się postulaty obniżenia opłat za niewykonaną usługę. Mają nadzieję na wczesną wiosnę.

Nieugięty ratusz

Urząd Miasta Gdyni potwierdza występowanie problemu. Od początku roku wpłynęły 1434 reklamacje dotyczące nieterminowego odbioru odpadów, przy czym – jak podkreśla magistrat – wiele zgłoszeń dotyczyło tych samych nieruchomości. Miasto obsługuje łącznie około 18,5 tys. nieruchomości.

Wina wykonawcy. Rekompensat brak

Władze miasta tłumaczą sytuację trudnymi warunkami pogodowymi oraz problemami kadrowymi po stronie firmy odbierającej odpady. Na wykonawcę mają być nakłada kary umowne, za to mieszkańcy nie mogą liczyć na obniżenie opłat, ponieważ „przepisy nie przewidują takich korekt”.

Źródło: Dziennik Bałtycki, wydarzenia.interia.pl

