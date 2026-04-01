Koniec wojny? Fala optymizmu na rynkach

Ostatni dzień marca przyniósł wyraźną ulgę inwestorom. Doniesienia płynące zza oceanu, potwierdzające kształtującą się narrację deeskalacji, wzbudziły na rynku apetyt na ryzyko. Na zamknięciu wtorkowych notowań WIG20 zyskał 1,76 proc., mWIG40 2,15 proc., a sWIG80 2,06 proc.. Kolor zielony przeważał również w pozostałej części Starego Kontynentu, gdzie spora część indeksów zyskała ponad 1 proc..

Na krajowym podwórku w centrum uwagi znalazł się wstępny odczyt inflacji CPI, który okazał się wyraźnie niższy od oczekiwań. W marcu inflacja w Polsce wzrosła do 3 proc. r/r z 2,1 proc. w lutym. Głównym źródłem pozytywnego zaskoczenia był niższy od zakładanego wzrost cen paliw, który ostatecznie wyniósł 15,4 proc. m/m. Efekt wprowadzenia tarczy inflacyjnej w postaci „CPN” doprowadzi w kwietniu do spadku inflacji w okolice celu. Uważamy, że pojawiające się wyceny podwyżek stóp procentowych stanowią efekt przereagowania – naszym scenariuszem bazowym na ten rok jest stabilizacja stóp przez RPP.

Tymczasem optymizm, który pojawił się podczas sesji europejskiej, tym razem dotarł również na Wall Street. Ostatecznie indeks S&P 500 zyskał 2,91 proc., a technologiczny Nasdaq 3,43 proc.. Dzięki temu ostatnia marcowa sesja nieco poprawiła statystyki tego miesiąca, który dla amerykańskiego rynku akcji był najgorszy od września 2022 r. Kolejne wypowiedzi prezydenta Donalda Trumpa wskazują, że Biały Dom jest gotowy zakończyć działania zbrojne na Bliskim Wschodzie bez formalnego zawarcia porozumienia z Teheranem. Inwestorzy ponadto zwrócili uwagę na wczorajszą wypowiedź prezydenta Iranu, który zadeklarował gotowość do zakończenia wojny pod warunkiem uzyskania gwarancji bezpieczeństwa.

Wiele wskazuje na to, że Biały Dom uznał interwencję lądową za zbyt ryzykowną i w ciągu 2–3 tygodni będzie dążyć do wygaszenia działań zbrojnych na Bliskim Wschodzie. Kwestią otwartą i nierozstrzygniętą pozostaje ruch w Cieśninie Ormuz. Biorąc pod uwagę ostatnie wypowiedzi Donalda Trumpa, główni zainteresowani – kraje azjatyckie oraz europejskie – będą zmuszeni podjąć działania dyplomatyczne z Teheranem na własną rękę.

W momencie pisania komentarza na giełdach azjatyckich przeważają wyraźnie pozytywne nastroje. Hang Seng zyskuje ponad 2 proc., Nikkei prawie 5 proc., a koreański KOSPI ponad 8 proc. Kontrakty terminowe na indeksy europejskie sugerują otwarcie z solidną luką wzrostową. Zakładamy, że również na GPW możliwa jest dziś kontynuacja odbicia. Oczy inwestorów będą nadal zwrócone w stronę Bliskiego Wschodu. Dopiero w piątek ich uwagę mogą odwrócić dane z amerykańskiego rynku pracy.

Patryk Pyka, Dyrektor Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego, Dom Inwestycyjny Xelion

Przedstawione poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.

