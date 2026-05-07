Świat czeka na decyzję Iranu

Oczy całego świata były w środę ponownie zwrócone na konflikt na Bliskim Wschodzie, a dokładniej na wstępne porozumienie pomiędzy Iranem a Stanami Zjednoczonymi, które mogłoby formalnie doprowadzić do zakończenia wojny. Reakcja rynków na te informacje była dość gwałtowna, przez co ropa Brent w pewnym momencie spadła poniżej poziomu 97 USD za baryłkę. Należy jednak pamiętać, że samo porozumienie, które na moment pisania tego komentarza nie zostało jeszcze przyjęte, jest nadal analizowane przez Iran i wcale nie musi zostać zaakceptowane. Kluczowe żądania USA, dotyczące programu nuklearnego oraz ponownego otwarcia cieśniny Ormuz, pozostają nierozstrzygnięte. Z tego powodu w kolejnych godzinach ropa Brent powróciła powyżej poziomu 100 USD za baryłkę. Na europejskich parkietach panowały bardzo dobre nastroje. Niemiecki DAX zakończył dzień wzrostem o 2,12 proc., natomiast francuski CAC40 zyskał 2,94 proc.

Również na krajowym rynku dopisywały dobre nastroje. WIG20 zakończył sesję 2,83 proc. na plusie, a 19 spółek z indeksu znalazło się nad kreską. Wyjątkiem był PKN Orlen, który stracił tego dnia 2,26 proc. Liderem wzrostów pozostawał KGHM, zyskujący ponad 10 proc. na koniec sesji, wspierany przez rosnące w ostatnim czasie ceny miedzi. Dobrze radziły sobie także średnie i małe spółki. mWIG40 wzrósł o 1,75 proc., natomiast sWIG80 zakończył dzień 1,57 proc. na plusie. W środę poznaliśmy również decyzję RPP w sprawie stóp procentowych, która nie była większym zaskoczeniem dla rynków. Rada zdecydowała się utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Potwierdza to, że na ten moment zakończył się proces luzowania polityki monetarnej w Polsce, a przed nami okres jej stabilizacji.

Za oceanem również panowały bardzo dobre nastroje, wspierane przez deeskalację napięć oraz solidne wyniki spółek. Środowa sesja należała przede wszystkim do sektora technologicznego. Jednym z największych wygranych było AMD, które na koniec dnia zyskiwało ponad 18 proc. po publikacji wyników kwartalnych po wtorkowej sesji. Raport pokazał nie tylko bardzo dobre rezultaty, ale również to, że spółka staje się coraz poważniejszym konkurentem dla NVIDII. Sama NVIDIA również korzystała z euforii w sektorze półprzewodników i zakończyła dzień wzrostem o 5,77 proc. Indeks S&P 500 zyskał 1,46 proc., natomiast Nasdaq 100 wzrósł o 2,08 proc. W momencie pisania komentarza na części rynków azjatyckich obserwujemy wręcz euforyczne nastroje. Nikkei zyskuje ponad 6 proc., Hang Seng rośnie o ponad 1,5 proc., natomiast Kospi pozostaje nieznacznie nad kreską. Kontrakty terminowe na europejskie indeksy również znajdują się lekko na plusie, co sugeruje neutralne lub lekko pozytywne otwarcie dzisiejszej sesji w Europie. W dzisiejszym kalendarzu makroekonomicznym nie ma zaplanowanych istotnych publikacji, dlatego inwestorzy będą musieli poczekać na ważniejsze dane do piątku. Uwaga rynku pozostanie dziś skupiona przede wszystkim na doniesieniach z Bliskiego Wschodu dotyczących porozumienia pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem, a napływające informacje mogą w dalszym ciągu wyznaczać kierunek zachowania rynków finansowych.

Michał Kozak, Analityk Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego, Dom Inwestycyjny Xelion

Przedstawione poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji" lub „doradztwa" w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.

