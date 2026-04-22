Bezterminowe zawieszenie broni

Bez informacji wskazujących na przełamanie impasu w relacjach amerykańsko-irańskich, dzisiejsze notowania na parkietach Starego Kontynentu mogą powtórzyć spadkowy przebieg z wtorku.

Wtorkowa sesja na GPW przebiegała pod znakiem wyczekiwania na nowe sygnały płynące z Bliskiego Wschodu. Niepewność przełożyła się ostatecznie na spadki głównych indeksów – WIG20 stracił na zamknięciu 0,73 proc., a mWIG40 1,22 proc. Na lekki plus zdołał wyjść jedynie sWIG80, który we wtorek zyskał 0,30 proc..

Bykom nie pomogły zaskakująco dobre dane z polskiej gospodarki za marzec. W poprzednim miesiącu krajowa produkcja przemysłowa wzrosła o 9,4 proc. r/r, miażdżąc tym samym oczekiwania wskazujące wcześniej na poziom 4,2 proc. r/r. Jak wskazują ekonomiści, solidne dane marcowe były efektem odreagowania po słabszym styczniu i lutym. Niemniej jednak skala zaskoczenia może pozytywnie nastrajać w kontekście kolejnych miesięcy, tym bardziej że marzec z uwagi na szok naftowy i niepewność, nie tworzył sprzyjającego pola do zwiększania aktywności.

W podobnym stanie „wyczekiwania” znalazły się we wtorek także indeksy za oceanem. Indeks S&P 500 stracił ostatecznie 0,63 proc., Nasdaq 0,42 proc., a Dow Jones Industrial Average 0,59 proc. Co ciekawe, analogia do sesji na GPW mogła przejawiać się również w kontekście publikacji solidnych danych makro. Marcowa sprzedaż detaliczna w USA wzrosła o 1,7 proc. m/m (prognoza: 1,4 proc. m/m), pomimo słabych nastrojów konsumentów, które w ostatnim czasie wykazał m.in. indeks Uniwersytetu Michigan. Amerykańskie indeksy wciąż znajdują się niewiele poniżej historycznych szczytów, które naszym zdaniem są w najbliższym czasie do przebicia, biorąc pod uwagę pozytywny sentyment, który powrócił do szeroko rozumianego tematu sztucznej inteligencji.

Kluczowym czynnikiem, który może pokrzyżować plany byków jest oczywiście konflikt na Bliskim Wschodzie. We wtorek prezydent Donald Trump ogłosił przedłużenie zawieszenia broni z Iranem, jednak nie spotkało się to z euforią inwestorów. Istotne są w tym przypadku okoliczności – do zaplanowanych rozmów w Pakistanie ostatecznie nie doszło, co potwierdza, że stanowiska obu stron nadal pozostają od siebie bardzo oddalone. Stany Zjednoczone wciąż utrzymują blokadę handlu morskiego Iranu, co jest traktowane przez Teheran jako działanie uniemożliwiające podjęcie bezpośrednich rozmów pokojowych.

W momencie pisania komentarza na giełdach azjatyckich przeważa kolor czerwony – Hang Seng traci ponad 1 proc., koreański KOSPI ok. 0,3 proc., z kolei japoński Nikkei oscyluje blisko poziomu neutralnego. Kontrakty terminowe na indeksy europejskie nie rozstrzygają potencjalnego kierunku, sugerując otwarcie blisko poziomów odniesienia. Uważamy, że bez informacji wskazujących na przełamanie impasu w relacjach amerykańsko-irańskich, dzisiejsze notowania na parkietach Starego Kontynentu mogą powtórzyć spadkowy przebieg z wtorku.

Patryk Pyka, Dyrektor Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego, Dom Inwestycyjny Xelion

Przedstawione poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych.

