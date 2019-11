Hong Kong przeszkodą w negocjacjach handlowych

W środę mieliśmy do czynienia z kolejną spadkową sesją na warszawskim parkiecie. WIG20 zakończył ostatecznie dzień ze zniżką o 0,6%, osiągając przy tym obroty na poziomie 617 mln zł.

Zaledwie po dwóch dniach dobrej passy wpadkę zaliczył również mWIG40, który stracił 1,6% oddając tym samym w całości wzrost wypracowany wtrakcie dwóch poprzednich dni. W drugiej linii spółek sesję na plusie zakończyło zaledwie sześć spółek, dlatego też trudno nazywać wczorajszą zniżkę dziełem przypadku. Na plusie zamknął się jedynie sWIG80, który zyskał ostatecznie 0,2%.Wśród polskich blue chipów najsłabszym ogniwem okazały się być akcje Dino, które zostały przecenione o 4,2%. Ponadto słabą formę niezmiennie podtrzymywał sektor energetyczny –walory PGNiG straciły 2%, Tauronu 1,7% a PGE 1,5%. Po drugiej stronie rynku znalazł się natomiastmBank ze wzrostem o 1,5% i CD Projekt, który zyskał 0,6%. W przypadku drugiej z wymienionych spółek dziś po sesji zostaną opublikowane wyniki za trzeci kwartał 2019 r., natomiast w piątek o godzinie dziesiątej odbędzie się konferencja wynikowa. Kurs gamingowego potentata flirtuje w ostatnim czasie z poziomami szczytowymi, dlatego też na brak emocji zapewne nie będziemy mogli narzekać. Jeżeli już mowa o emocjach, warto wspomnieć o przytaczanym we wtorkowym komentarzu przykładzie KGHM, który po serii wzrostowych sesji tuż przed publikacją raportu kwartalnego uległ w początkowej fazie środowej sesji zauważalnej presji podaży. Ostatecznie kurs lubińskiego konglomeratu wyszedł z opresji obronną ręką, co prawdopodobnie nie było „pułapką”, gdyż zysk netto w poprzednim kwartale przebił konsensus PAP aż o 48,4%.Tymczasem poza granicami naszego kraju obserwujemy wzrost niepewności i niekończącą się opowieść negocjacji handlowych. Rynek coraz bardziej obawia się tego, że wyceniony niemal w całości scenariusz zawarciaporozumienia pierwszej fazy w grudniu okaże się być nierealny. Według Reutersa dodatkowym tematem spornym w relacjach amerykański-chińskich stał się Hong Kong. Przypomnijmy, że we wtorek Senat w USA przyjął jednogłośnie ustawę występującą w obronie praw człowieka i autonomii, potępiając tym samym działania Chin zmierzające do stłumienia protestów. Dokument już spotkał się z wyraźną krytyką strony chińskiej i może stać się istotnym problemem w kontekście negocjacji porozumienia handlowego. Tymczasem prezydent D. Trump w swoim stylu zagroził dalszym podnoszeniem taryf celnych w sytuacji, gdyby umowaz Pekinem nie została zawarta.Mogłoby się jednak zdawać, że inwestorzy za oceanem nie biorą pod uwagę tego, że w najbliższym czasie „coś może pójść nie tak”. W połowie sesji amerykańskiej S&P500 uległ zniżce w okolicach 1%, ale przecena ta spotkała się z natychmiastową reakcją inwestorów, którzy znajdują się w trybie „kupowania spadków”. Indeks S&P500 odrobił ostatecznie większość strat i zamknął się 0,4% poniżejkreski, z kolei Nasdaq stracił 0,7%. Wydaje się, że nieco poważniej do tematu podchodzą inwestorzy w Azji –w momencie pisania komentarza Hang Seng traci 1,6%, natomiast chiński Shanghai Composite i japoński Nikkei notują przecenę o 0,5%.

Patryk Pyka

Analityk Zespołu Usług i Analiz Rynkowych

