Złoto powyżej 2000 USD

Wtorkowa sesja okazała się dla europejskich giełd przerywnikiem po silnym poniedziałkowym odreagowaniu. O 0,4% skorygował się DAX, ale większość pozostałych indeksów na kontynencie zamykała się na lekkich plusach, najwyraźniej rosło włoskie FTSE MiB.

W neutralnym środowisku brakowało raportów, mogących wyraźniej wpłynąć na rynek. Z tej perspektywy dzień dzisiejszy i jutrzejszy wyglądają ciekawiej za sprawą sprawozdań m.in. Allianz, BMW, Metlife, Avivy, ING czy Siemens na świecie, a także Pekao, PKO czy Kętów w Polsce (oba banki zaprezentowały wyniki powyżej oczekiwań, co szczególnie w przypadku Pekao może być dziś wsparciem).

Po momentach zawahania wszystkie indeksy GPW zakończyły dzień na lekkich plusach. WIG20 i sWIG80 zyskały po 0,4%, a mWIG40 0,1%. 4,5% traciło po poniedziałkowym szaleństwie Dino, niemal tyle samo Mercator i Biomed Lublin w drugim szeregu. Wśród małych spółek wybicie kontynuował Datawalk (+14,8%), ale pięcioprocentową przecenę zaliczyło XTB.

S&P500 i NASDAQ zamknęły się po 0,4% wyżej po kolejnym rajdzie na finiszu sesji, dzisiejsze zwyżki w Azji też są bardzo niewielkie. Znacznie ciekawiej wyglądają rynki walutowe i surowcowe – kurs EURUSD powrócił powyżej 1,18 po wczorajszej bardzo silnej i krótkiej korekcie. Ceny złota najpierw w ogóle nie reagowały na aprecjację amerykańskiej waluty, by w godzinach wieczornych i nocnych wykonać niezwykle silny rajd z okolic 1970 $/ou. na 2030 $/ou. Przebicie tej symbolicznej bariery ma potencjał, by doprowadzić do kolejnej gwałtownej fali zakupów, szczególnie, że otoczenie lekkiej niepewności na rynku akcji jest dla kruszców korzystne. Perturbacje związane z wprowadzeniem kolejnego pakietu fiskalnego w USA wywierają presję na dolara i wspierają dywagacje o kolejnych działaniach Fed. Rentowności amerykańskich 10-latek zbliżają się do bariery 0,5% po raz pierwszy od marca. Dzisiejszy raport ADP może dać przedsmak ewentualnych zaskoczeń w piątkowych danych z rynku pracy, analitycy spodziewają się, że wzrosty zatrudnienia mocno przyhamują w kontekście drugiej fali epidemii w USA.

Kamil Cisowski

Dyrektor Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego

Dom Inwestycyjny Xelion