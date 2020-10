Poniedziałkowe rozczarowanie

Wczorajsza sesja zdecydowanie nie przebiegła w Europie ani w USA po myśli byków. Po wysokich porannych otwarciach rynki europejskie szybko zaczęły się osuwać i kontynuowały ruch w dół niemal do końca dnia.

Główny pozytywny czynnik wpływający po weekendzie na sentyment, wiara, że zgodnie ze słowami prezydenta Trumpa jego gabinet osiągnie porozumienie z Demokratami w sprawie pakietu fiskalnego, a Republikanie w Senacie „w końcu” je zaakceptują zaczęła w końcu słabnąć, szczególnie w obliczu determinacji części GOP, by głosować za znacznie uboższym, wartym około 500 mld USD rozwiązaniem. Wielka Brytania odrzuciła propozycję powrotu do stołu negocjacyjnego z UE, oczekując większych ustępstw ze strony Brukseli przed rozpoczęciem rozmów. Główne rynki Europie zamykały się finalnie w większości lekko pod kreską, DAX stracił 0,4%, a FTSE100 0,6%. 0,4% wyniósł spadek WIG20, ale mWIG40 zyskał 0,1%, a sWIG80 1,0%. Poza Allegro wsparciem dla głównego indeksu była energetyka po tym jak PGE ogłosiło nową strategię, która dzięki inwestycjom w farmy wiatrowe i fotowoltanikę ma doprowadzić do wzrostu udziału OZE w portfelu do 50% w 2030 roku oraz neutralności klimatycznej w 2050 roku. W mWIG-u wyróżniały się Ciech (+8,6%), Kruk (+5,5%) i Intercars (+4,3%), a wśród małych spółek Airway (+29,7%) i Forte (+5,6%).

S&P500 spadło o 1,6%, a NASDAQ o 1,7%, po sesji, która przyniosła kontynuację równi pochyłej. Rynek, który dał się przekonać, że „błękitna fala” to dobry dla rynku akcji rezultat wyborów, źle reaguje na rosnące szanse Republikanów, by utrzymać większość w Senacie. Pod wyraźną presją znajdowała się czołówka sektora technologicznego, mimo że jej wyniki będą publikowane dopiero w przyszłym tygodniu – bodźcem mogła się okazać realizacja zysków rekordowo dużych pozycji na opcjach call na czołowe spółki IT. Pierwszym poważnym sprawdzianem dla tego segmentu będą sprawozdania Netflixa i Tesli po środowej sesji, po czwartkowej raport opublikuje Intel. Publikacje FAAMG rozpoczną się w przyszły wtorek od Microsoftu. Bloomberg zwraca dziś uwagę, że w ostatnich tygodniach dodatnie rewizje oczekiwań co do zysków na najbliższe 12 miesięcy wcale nie wyglądały korzystnie dla NASDAQ-u, na którego komponentach były mniejsze niż w przypadku S&P500, a indeks mimo to zachowywał się lepiej.

Rynki azjatyckie zachowują się dziś spokojnie, Shanghai Composite i Sensex znajdują się w godzinach porannych nawet nad kreską, ale Europa rozpocznie zapewne dziś dzień od strat. Pomimo wczorajszego osłabienia dolara zawodzi złoto, znajdujące się niewiele powyżej 1900 $/ou. po wczorajszej próbie wybicia. Nastroje nie sprzyjają także złotemu, a kurs USDPLN powrócił do okolic 4,58, z których zawrócił w piątek.

Kamil Cisowski

Dyrektor Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego

Dom Inwestycyjny Xelion