Już 30 tys. aut elektrycznych jeździ po polskich drogach

Pod koniec sierpnia 2021 r. po polskich drogach jeździło 29 tys. 820 elektrycznych samochodów osobowych - wynika z najnowszego „Licznika elektromobilności”. Pojazdy w pełni elektryczne stanowiły 48 proc. tej liczby

Według danych Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA) i Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) pod koniec sierpnia 2021 r. po polskich drogach jeździło 29 tys. 820 elektrycznych samochodów osobowych. Pojazdy w pełni elektryczne (BEV, ang. battery electric vehicles) odpowiadały za 48 proc. (14 tys. 256 szt.) tej liczby, a pozostałą część (52 proc.) stanowiły hybrydy typu plug-in (PHEV, ang. plug-in hybrid electric vehicles) – 15 tys. 564 szt.

Park elektrycznych samochodów dostawczych i ciężarowych liczył 1125 samochodów. Jak wskazano w raporcie, nadal rośnie też flota elektrycznych motorowerów i motocykli, która na koniec sierpnia składała się z 11 tys. 425 szt. Przybywa też osobowych i dostawczych aut hybrydowych - ich liczba zwiększyła się do 283 tys. 863.

Pod koniec ubiegłego miesiąca park autobusów elektrycznych w Polsce wzrósł do 578 szt. - czytamy. Dodano, że od stycznia do sierpnia 2021 r. flota elektrobusów powiększyła się o 146 zeroemisyjnych pojazdów. W porównaniu z analogicznym okresem 2020 r., kiedy zarejestrowano 114 takich autobusów, oznacza to wzrost o 28 proc. rdr.