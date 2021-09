PSPA przedstawi propozycje wsparcia rynku używanych "elektryków"

Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) w najbliższych tygodniach planuje przedstawić propozycje, jak w polskich warunkach powinien wyglądać mechanizm wsparcia używanych samochodów elektrycznych, poinformował ISBnews kierownik Centrum Badań i Analiz PSPA Jan Wiśniewski

Rynek elektromobilności jest rynkiem stosunkowo nowym i rządzi się nieco innymi zasadami niż obszar motoryzacji konwencjonalnej. O ile w 2019 i 2020 udział nowych samochodów w łącznej liczbie pojazdów po raz pierwszy rejestrowanych w Polsce wynosił odpowiednio 38% i 36%, o tyle w segmencie BEV był znacznie wyższy. Jak wynika z ‘Polish EV Outlook 2021’, osiągnął poziom odpowiednio 68% i 80%. W I połowie 2021 r. wyniósł 76% i to jeszcze przed wdrożeniem dopłat z programu ‘Mój Elektryk’, który doprowadzi do dalszego, zdecydowanego wzrostu udziału pojazdów nowych - powiedział Wiśniewski w rozmowie z ISBnews.

Według niego, na wszystkich rynkach europejskich obserwujemy dużo wyższy popyt na nowe, zeroemisyjne pojazdy niż na używane.

Jednak biorąc pod uwagę polskie realia powinniśmy się zastanowić, jak możemy zwiększyć udział EV w rejestracjach pojazdów na rynku wtórnym. Instrumenty wsparcia używanych samochodów elektrycznych są uruchamiane w wybranych europejskich państwach - na Litwie czy w Niemczech. W kolejnych tygodniach przedstawimy propozycje, jak analogiczny mechanizm mógłby wyglądać w polskich warunkach - zapowiedział Wiśniewski.

Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) to największa w Polsce organizacja branżowa, zajmującą się kreowaniem rynku elektromobilności i paliw alternatywnych. Organizacja zrzesza ponad 120 przedsiębiorstw z całego łańcucha wartości w elektromobilności: producentów pojazdów i infrastruktury, operatorów usług ładowania, koncerny paliwowe i energetyczne, instytucje finansowe, firmy transportowe, dostawców nowoczesnych technologii oraz pozostałe podmioty i instytucje aktywne w obszarze zrównoważonego transportu. PSPA jest częścią The European Association for Electromobility (AVERE), największej organizacji zajmującej się rozwojem rynku elektromobilności w Europie.

ISBnews/KG