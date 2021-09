Wodór będzie napędzał rozwój transportu kolejowego

PKP Cargo, Grupa Azoty i PESA rozpoczynają współpracę na rzecz wdrożenia technologii wodorowych w transporcie szynowym.

PKP Cargo, PESA i Grupa Azoty chcą współpracować na rzecz rozwoju zeroemisyjnego szynowego transportu towarowego. Spółki zamierzają wspólne realizować między innymi projekty badawczo - rozwojowe zmierzające do opracowania optymalnych sposobów wykorzystania wodoru do napędów pojazdów szynowych oraz metod transportu wodoru i tankowania pojazdów kolejowych.

Dla rozwoju transportu szynowego z napędami wodorowymi w Polsce kluczowe znaczenie ma stworzenie infrastruktury związanej z transportem, magazynowaniem i tankowaniem paliw wodorowych. Podpisany podczas Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO list intencyjny otwiera nowy etap wspólnych działań zmierzających do wypracowania optymalnych rozwiązań w tych obszarach w oparciu o dotychczasowe doświadczenia partnerów.

Grupa Azoty – lider branży nawozowo-chemicznej w Europie i jednocześnie największy producent wodoru w Polsce - prowadzi szereg działań prorozwojowych dotyczących m.in. technologii wodorowych opartych o ogniwa paliwowe. Rozwiązania te mogą stanowić podstawę efektywnego napędu taboru kolejowego oraz rozwoju produkcji wodoru i amoniaku z odnawialnych źródeł energii, które będą mogły stanowić paliwo zasilające transport kolejowy.

Grupa Azoty prognozuje w najbliższych latach dynamiczny rozwój transportu wodorowego i oferuje swój potencjał jako dostawcy bezemisyjnego paliwa dla transportu publicznego. Prowadzimy prace związane z rozwojem ogniw paliwowych i tworzymy laboratorium akredytacji wodoru do zastosowań w ogniwach paliwowych w transporcie. Aktualnie w Polsce nie ma wielu laboratoriów, w których kompleksowo przeprowadzana jest analiza wszystkich parametrów wymaganych dla branży automotive, stąd też decyzja o uruchomieniu takiego laboratorium w Grupie Azoty w Kędzierzynie Koźlu. Jestem przekonany, że podpisane porozumienie z PKP Cargo i PESA będzie ważnym krokiem w rozwoju zeroemisyjnego transportu wodorowego w Europie” – mówi Tomasz Hinc, Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A. Wodór powstający w instalacjach Grupy Azoty, niewykorzystywany w dalszym procesie produkcji amoniaku, kierowany jest do oczyszczania do poziomu do 99,99%. Regularnie wysyłamy próbki gazu do weryfikacji czystości, natomiast przygotowując się do wejścia na rynek w charakterze dostawcy wodoru do branży automotive będziemy posiadać pełną kontrolę nad jakością naszego produktu i jesteśmy w stanie uzyskać produkt o czystości 99,999%. Technologie wodorowe postrzegamy jako bardzo istotny element w drodze do osiągnięcia neutralności klimatycznej, dlatego chętnie angażujemy się w inicjatywy biznesowe, których celem będzie wzrost znaczenia wodoru dla krajowej gospodarki - powiedział Grzegorz Kądzielawski, Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A.

Dla PKP CARGO niskoemisyjny transport szynowy to nie tylko kwestia wykorzystania lokomotyw wodorowych, ale także wyzwania związane z transportem wodoru i sposobami jego magazynowania oraz tankowania.

PKP CARGO chce nie tylko wykorzystywać pojazdy napędzane wodorem, ale także oferować usługi związane jego transportem, magazynowaniem czy tankowaniem. Jesteśmy przekonani, że ten obszar rynku będzie się bardzo szybko rozwijał i chcemy być na to przygotowani. Co dla nas równie ważne chcemy przyczynić się do wypracowania najlepszych rozwiązań w tym obszarze w oparciu o polską myśl techniczną - podkreślił Czesław Warsewicz, Prezes Zarządu PKP Cargo.

PESA, która na targach zaprezentowała pierwszą polską lokomotywę wodorową chce konsekwentnie realizować projekty, które mają doprowadzić do wprowadzenia do eksploatacji pasażerski pojazdów z paliwowymi ogniwami wodorowymi.

Nasi klienci coraz częściej pytają o pojazdy szynowe napędzane wodorem, o to kiedy możemy je wyprodukować, ale także czy w Polsce będzie infrastruktura niezbędna do ich eksploatacji. Dlatego właśnie angażujemy się we współpracę z polskimi partnerami, którzy mogą zapewnić nie tylko wodór, ale także jego transport i stacje tankowania - dodał Krzysztof Zdziarski, Prezes Zarządu PESA Bydgoszcz SA.

Rozwój technologii wodorowych w transporcie szynowym, ze względu na skalę zapotrzebowania pojazdów szynowych na wodór, może być głównym czynnikiem przyspieszającym popularyzację i wprowadzenia wodoru jako paliwa w całym transporcie.

To zaś ma ogromne znaczenie dla całej polskiej gospodarki w związku z wdrażanym przez Komisję Europejską programem „Europejski Zielony ład”, którego celem jest zmniejszenie emisji CO2 w transporcie o 30 proc. do roku 2030, a docelowo osiągnięcie neutralności klimatycznej do roku 2050.

mat.pras PKP Cargo/gr