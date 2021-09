Borys: Zwiększamy zaangażowanie w fundusze PE

Zwiększamy zaangażowanie w fundusze Private Equity o ponad 500 mln zł - poinformował we wtorek na Twitterze prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys. Kapitalizacja w fundusze wyniesie 1,1 mld zł.

Napisano, że PFR Ventures zwiększa budżet na inwestycje w fundusze PFR Private Equity o ponad 500 mln zł. „Widzimy zainteresowanie wśród lokalnych funduszy i wiele okazji inwestycyjnych na rynku międzynarodowym, dlatego zdecydowaliśmy się zwiększyć nasze zaangażowanie”– wyjaśnił Borys.

Poinformowano, że budżet PFR na inwestycje w fundusze Private Equity zostanie zwiększony z 600 mln zł do 1,1 mld zł.

PFR Private Equity (PFR PE) to program, którego celem jest finansowanie lokalnych zespołów zarządzających funduszami private equity oraz zapewnienie Polsce odpowiedniej ekspozycji w zagranicznych funduszach jako krajowy inwestor instytucjonalny. Do tej pory, w ramach PFR PE alokowano blisko 600 mln zł w 3 lokalnych i 4 zagranicznych funduszach PE. W związku z dalszym zainteresowaniem środkami, PFR Ventures zwiększyło kapitalizację programu do ponad 1,1 mld zł. Wszystkie środki pochodzą z budżetu Polskiego Funduszu Rozwoju.