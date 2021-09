TikTok dogania Facebooka i Instagram

TikTok poinformował, że z jego aplikacji miesięcznie korzysta 1 mld aktywnych użytkowników. Od zeszłego roku odnotował ich wzrost o 45 proc. Oznacza to, że jest jedną z najczęściej używanych i najszybciej rozwijających się platform mediów społecznościowych.

Pod względem szybkiego wzrostu TikTok należący do chińskiego przedsiębiorstwa ByteDance przegonił Instagrama i Facebooka, którym osiągnięcie tego poziomu zajęło lata. Facebook posiada teraz miesięcznie 2,8 mld aktywnych użytkowników. Pierwszy miliard miał w 2012 r., czyli osiem lat po powstaniu. Instagram ma nieco ponad 1 mld, również doszedł do tej liczby po ośmiu latach. TikTokowi zajęło to tylko pięć lat.