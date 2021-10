Najlepiej pracować na etacie!

88 proc. Polaków wybrałoby pracę na etacie zamiast kontraktu, wynika z badania ADP „People at Work 2021: A Global Workforce View”. 53 proc. badanych przyznała, że pandemia nie miała wpływu na ich stosunek do preferowanej formy zatrudnienia, a co trzeci badany (33 proc.) przyznaje, że wzrosło u niego zainteresowanie możliwościami, które otwiera praca kontraktowa.

W wyborze pracy na etat przodują osoby w wieku od 25 do 34 lat. Tylko 9 proc. milenialsów deklaruje, że praca kontraktowa jest dla nich korzystniejsza. 87 proc. pracowników z dwóch grup wiekowych (od 35-44 oraz 45-54), preferuje pracę na etacie (po 87 proc.). Natomiast pokolenie Z dużo odważniej podchodzi do pracy w ramach kontraktu – 17 proc. z nich opowiada się za elastyczną formą zatrudnienia. Największymi zwolennikami umów krótkoterminowych są badani z grupy powyżej 55 lat. Jeden na pięciu starszych pracowników wybrałby pracę w tej formule.

Pracę na etacie wybrałyby najczęściej kobiety – 90 proc. Umowy krótkoterminowe wybierają chętniej kobiety bezdzietne (84 proc.).

Istotnymi czynnikami, które wpływają na nastawienie Polaków do pracy na kontrakcie są: szansa na uzyskanie benefitów (31 proc.), otworzenie się na nowe możliwości (29 proc.), a także nauka nowych umiejętności (21 proc.).

Szefowa pionu zarządzania zasobami ludzkimi w ADP Polska Anna Barbachowska wskazała, że forma zatrudnienia jest skorelowana z wiekiem pracownika i z tym, czy jest on na etapie zakładania rodziny.

Dla osoby, która rozpoczyna swoją karierę zawodową, a do tego jest na etapie zakładania rodziny, poczucie bezpieczeństwa i komfortu będą kluczowymi wartościami. Dlatego też częściej zdecyduje się na pracodawcę oferującego zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę - powiedziała Anna Barbachowska.

Raport „People at Work 2021: A Global Workforce View” objął 32 tys. pracowników z 17 krajów, w tym z Polski.

ISBnews/RO

CZYTAJ TEŻ: Brytyjczycy będą mieli złoto z wyrzucanej elektroniki