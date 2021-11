PGE i Orsted wnioskują o wsparcie dla morskich farm Baltica

PGE i Orsted, realizujący budowę Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica, rozpoczęli proces indywidualnych negocjacji z Komisją Europejską, dotyczący ustalenia indywidualnej ceny w kontrakcie różnicowym dla obu etapów projektu: Baltica 2 i Baltica 3 - podały spółki w komunikacie prasowym. PGE i Orsted spodziewają się decyzji Komisji Europejskiej w ciągu roku

Jak podano, ustalenie indywidualnego poziomu wsparcia będzie ważnym elementem przybliżającym inwestorów do podjęcia finalnej decyzji inwestycyjnej.

PGE i Orsted złożyli komplet dokumentów wymaganych tzw. ustawą offshore. Zanim trafią one do Komisji Europejskiej, przejdą jeszcze weryfikację Urzędu Regulacji Energetyki i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, z których każdy ma prawo prosić o wyjaśnienia lub odpowiedź na dodatkowe pytania.

Warto podkreślić, że jesteśmy pierwsi na rynku spośród inwestorów uprawnionych do indywidualnej notyfikacji. Jest to dobry prognostyk, pozwalający z optymizmem patrzeć w przyszłość. Naszym wspólnym priorytetem jest realizacja projektu zgodnie z harmonogramem – powiedział, cytowany w komunikacie, Soren Westergaard Jensen, starszy dyrektor ds. rozwoju projektów, kierujący z ramienia Orsted rozwojem Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica.

Punktem wyjścia do rozmów z Komisją Europejską jest wyznaczona przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska cena maksymalna na poziomie 319,6 zł/MWh. W trakcie negocjacji ostateczna cena może zostać jedynie obniżona.

Zanim zatwierdzona przez KE cena stanie się tą ostateczną, przejdzie jeszcze ostateczną weryfikację Urzędu Regulacji Energetyki.

Ustalenie ostatecznych cen energii z Komisją Europejską w kontrakcie różnicowym jest jednym z kluczowych elementów umożliwiających podjęcie finalnej decyzji dotyczącej budowy Morskiej farmy wiatrowej Baltica. Kontrakt różnicowy zabezpieczy duży wolumen energii po stałej cenie, co jest korzyścią nie tylko dla inwestorów, ale i dla odbiorców energii. Prace w tym zakresie idą zgodnie z zakładanym harmonogramem – powiedział, cytowany w komunikacie, Wojciech Dąbrowski, prezes PGE.

Zgodnie z harmonogramem, uruchomienie pierwszego etapu projektu, czyli Baltica 3 o mocy ok. 1.045 MW jest planowane na 2026 roku. Etap kolejny, czyli Baltica 2 o mocy ok. 1.500 MW ma być oddany do 2027 roku.

Oba etapy MFW Baltica posiadają decyzje lokalizacyjne (PSZW), decyzje środowiskowe, umowy przyłączeniowe do sieci przesyłowej z operatorem, a także otrzymały prawo do kontraktu różnicowego (CfD).

PAP Biznes

Czytaj też: PGE i Orsted ruszają z przetargiem na generatory dla wspólnej farmy offshore