Więcej aut używanych na sprzedaż. Średnia cena: 22 tys. zł

Rynek samochodów używanych w Polsce obejmował 223 045 ofert sprzedaży pojazdów w październiku 2021 r., tj. o 19 849 aut więcej niż we wrześniu br., wynika z raportu AAA Auto, opartego na analizie danych dotyczących sprzedaży aut używanych w komisach, na stronach internetowych oraz u dealerów samochodów używanych. Jednocześnie w ciągu ostatniego roku liczba samochodów oferowanych na rynku wtórnym zmalała o 30 000 pojazdów.

W październiku, po raz pierwszy od wielu miesięcy liczba samochodów używanych oferowanych na polskim rynku wzrosła. Można to częściowo przypisać zwiększonemu importowi, ale także większej chęci osób prywatnych do pozbycia się własnego samochodu. Niektórzy właściciele nie chcą dłużej czekać, mimo że zakup nowego samochodu jest teraz bardzo trudny. Na polskim rynku wciąż jest mniej samochodów używanych niż w poprzednich latach. Będziemy monitorować sytuację, aby zobaczyć, czy jest to jednorazowa fluktuacja, czy początek nowego trendu - powiedziała dyrektor generalna Aures Holdings - operatora międzynarodowej sieci autocentrów AAA Auto - Karolina Topolova.

W październiku br. mediana ceny wynosiła rekordowe 22 000 zł, mediana przebiegu wyniosła 181 600 km, a mediana rocznika produkcji - 12,3 lat.

Najwięcej ofert sprzedaży samochodów używanych w październiku 2021 roku pojawiło się w województwie mazowieckim - 42 060 ofert. Z kolei najmniej ofert pojawiło się w województwie opolskim - 3 637 oferty Najdroższe samochody oferowano w województwie mazowieckim (mediana ceny: 29 900 zł), a najtańsze w województwie kujawsko-pomorskim (17 990 zł).

Najpopularniejszym modelem oferowanym na sprzedaż w październiku 2021 roku był Opel Astra - 6 864 samochodów, na drugim miejscu znalazło się Audi A4 - 5 664 samochodów, a na trzecim BMW 3 - 5 130 samochodów. Największa liczba ofert prezentowała samochody z silnikami diesla - 105 819 aut, a na drugim miejscu z silnikami benzynowymi - 97 555 aut, wskazano również.

Grupa AAA Auto jest częścią Aures Holdings, należącej do brytyjsko-polskiego funduszu inwestycyjnego Abris Capital Partners. W Polsce grupa funkcjonuje jako Autocentrum AAA Auto Sp. z o.o. Spółka posiada 57 oddziałów, w tym 13 w Polsce. AAA Auto sprzedało w Polsce 13,5 tys. aut używanych w 2020 r.

ISBnews/RO