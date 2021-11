Niedzielski: 15900 nowych przypadków infekcji koronawirusem

Ostatniej doby badania potwierdziły 15 900 przypadków zakażenia koronawirusem. Dynamika wzrostu zachorowań niestety utrzymuje się na wysokim poziomie – poinformował w piątek minister zdrowia Adam Niedzielski. Powoli dobijamy do średniego poziomu 10 tys. zakażeń dziennie – zaznaczył

Minister zdrowia powiedział w Polskim Radiu 24, że ostatniej doby potwierdzono 15 900 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. To rekord w IV fali epidemii.

Ta dynamika niestety utrzymuje się na wysokim poziomie, bo my w zasadzie już powoli dobijamy do poziomu średniego dziennego w tygodniu 10 tys. zakażeń. To jest naprawdę dużo – powiedział Niedzielski.