Zagrożenia dla firm i nie tylko. Debata „Cyberbezpieczeństwo w gospodarce”

Jakie zagrożenia czekają dziś na polskie przedsiębiorstwa, zarówno prywatne jak i państwowe? Jak wielka jest skala cyberataków w gospodarce globalnej? Jakie przedsięwziąć środki, by bronić się przed nimi? Na te i inne pytania ważne dla polskich firm odpowiadali goście debaty zorganizowanej przez Instytut Jagielloński.

Wojna hybrydowa oddziałuje na wiele sfer naszego życia społeczno-gospodarczego. Mowa tu nie tylko o bezpieczeństwie prywatnych danych użytkowników. Równie istotne, a nawet istotniejsze jest bezpieczeństwo cyfrowe gospodarki. Dziś wielkie przedsiębiorstwa, szczególnie te państwowe o znaczeniu strategicznym, stoją na pierwszym froncie walki o bezpieczeństwo kraju.

Właśnie tym i pokrewnym problemom poświęcona była debata „Cyberbezpieczeństwo w gospodarce”, którą zorganizował Instytut Jagielloński. Towarzyszył jej raport „Zagrożenia wynikające z cyberprzestępczości i wojny hybrydowej” opublikowany przez Instytut. Celem zarówno raportu jak i powiązanej z nim debaty było zwrócenie uwagi na współczesne problemy związane z atakami hybrydowymi, które dotyczą wielu obszarów naszej rzeczywistości społeczno-gospodarczej.

Faktem bowiem jest, że wojna hybrydowa to niekoniecznie działania o charakterze militarnym. Zdecydowanie częściej opiera się na działaniach prowadzonych z daleka od wojskowych poligonów, często skoncentrowanych na atakowaniu infrastruktury cyfrowej danego państwa. Może to dotyczyć tak organów administracji państwowej jak i przedsiębiorstw. Z tego typu aktywnością spotykamy się również w Polsce. Niemal codziennością są dzisiaj różnego rodzaju ataki wymierzone w strategiczne spółki skarbu państwa. Ich cel? Destabilizacja państwa poprzez podważenie zaufania do tych instytucji, często mających strategiczne znaczenie. Przykładem może być tutaj nieustannie borykający się z kolejnymi próbami cybernetycznych ataków KGHM Polska Miedź S.A.