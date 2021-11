NATO: pozostaniemy czujni wobec ryzyka eskalacji i prowokacji Białorusi

Pozostaniemy czujni wobec ryzyka dalszej eskalacji i prowokacji Białorusi na jej granicach z Polską, Litwą i Łotwą i będziemy nadal monitorować implikacje dla bezpieczeństwa Sojuszu. Sojusznicy NATO wzywają Białoruś do zaprzestania tych działań, do poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności oraz do przestrzegania prawa międzynarodowego” - podała w piątek Kwatera Główna NATO w komunikacie.

Rada Północnoatlantycka zdecydowanie potępia dalszą instrumentalizację nielegalnej migracji, sztucznie stworzoną przez Białoruś w ramach działań hybrydowych wymierzonych w Polskę, Litwę i Łotwę w celach politycznych” - informuje NATO. Te bezduszne działania zagrażają życiu osób bezbronnych. Sojusznicy NATO solidaryzują się z Polską, Litwą, Łotwą i innymi dotkniętymi nimi narodami sojuszniczymi oraz wspierają środki, kierując się podstawowymi wartościami i obowiązującym prawem międzynarodowym, podejmowane przez członków Sojuszu indywidualnie i zbiorowo, w odpowiedzi na sytuację, która wymaga ścisłej koordynacji z kluczowymi międzynarodowymi partnerami” - podał Sojusz.

PAP (Z Brukseli Łukasz Osiński)/gr