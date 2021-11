Poboży: Dziennikarze będą dopuszczeni do strefy przy granicy

Po 2 grudnia dziennikarze będą mogli pracować w strefie przygranicznej. Projektem ustawy, która ureguluje tę sprawę, jeszcze w tym tygodniu zajmie się Sejm – powiedział wiceszef MSWiA Błażej Poboży

Poboży przypomniał w poniedziałek w TVP1, że do 2 grudnia w pasie przy granicy z Białorusią obowiązuje stan wyjątkowy, ale wraz z jego końcem pojawia się konieczność ponownego uregulowania sytuacji tego obszaru.

Dlatego Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało projekt nowelizacji ustawy o ochronie granicy państwowej. Reguluje on m.in. sprawy związane z obecnością w pasie przygranicznym dziennikarzy.

W projekcie, który wychodzi od MSWiA jest założenie, które mówi, że w konsultacji ze Strażą Graniczną będzie wydawane coś na kształt akredytacji dla dziennikarzy – powiedział wiceminister.

Oczywistym jest, że jeżeli w jakimś miejscu będziemy mieli do czynienia z nasilonymi prowokacjami, albo zaczną się tam inwestycje strategiczne związane z budową zapory na granicy, to nie można sobie wyobrazić, aby tam byli w tym momencie dziennikarze. Ale co do zasady dziennikarze będą wpuszczani na ten obszar przygraniczny - podkreślił.