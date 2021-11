Będzie coraz więcej innowacji dla obronności

Coraz więcej projektów badawczo-rozwojowych dotyczy sztucznej inteligencji. W ostatnich latach wzrost jest pięciokrotny – mówi „Dziennikowi Gazecie Prawnej” dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Wojciech Kamieniecki. Jak dodaje, rośnie także budżet na innowacje w obronności.

Dyrektor NCBR w rozmowie z dziennikiem przekazał, że tegoroczny budżet dofinansowań na innowacje to 7,1 mld zł, z czego ok. 1 mld zł to środki krajowe, a reszta to pieniądze europejskie.

„W przyszłym roku budżet będzie wynosił 7,7 mld zł. Będziemy dysponowali większymi funduszami, m.in. na projekty związane z obronnością. Minister obrony narodowej postanowił zwiększyć pulę środków na ten cel o 100 mln zł, będziemy więc w większym zakresie wspierać polskie wojsko” - powiedział Kamieniecki.

Podkreślił, że NCBR ma już w tym doświadczenie, a we wspomnianej puli projektów uczestniczą także policja, ABW czy Agencja Wywiadu. „Współpraca pozwala na wykorzystanie potencjału innowacyjnego polskich firm i uczelni do rozwoju i unowocześnienia polskiej armii. To pozytywne wyzwanie zarówno dla centrum, jak i dla MON, mobilizuje obie strony” - dodał.

Kamieniecki zaznaczył, że innowacje są motorem rozwoju i budowania przewagi konkurencyjnej. Wskazał, że chodzi np. o systemy informatyczne, algorytmy, które „pozwolą na racjonalne wykorzystanie prądu uzyskanego z odnawialnych źródeł energii czy efektywne zarządzanie klastrami energetycznymi skupiającymi w sobie różne rodzaje produkcji i magazynowania energii”.

Zwrócił uwagę, że w ostatnich pięciu latach udział algorytmów i sztucznej inteligencji w składanych wnioskach zwiększył się pięciokrotnie. „Jeszcze większy skok nastąpił w zakresie sieci neuronowych, na których oparte są mechanizmy samouczące się. Tu wzrost w porównaniu z 2016 r. jest ok. 16-krotny” - podkreślił dyrektor NCBR.

Pytany, co z pieniędzmi na transformację energetyczną, Kamieniecki wskazał, że w ramach szybkiej ścieżki, w której przedsiębiorcy zgłaszają dowolne badania, mogą być finansowane projekty o wartości do 50 mln euro.

Jak mówił, jest to jedna z możliwości finansowania projektów związanych z transformacją energetyczną. Przypomniał, że niedawno ogłoszony został program strategiczny „Nowe technologie w zakresie energii”, którego budżet to 380 mln zł.

Tam - dodał - można uzyskać dofinansowanie w zakresie innowacyjnych rozwiązań w fotowoltaice, elektrowniach wiatrowych morskich i lądowych czy też w wytwarzaniu i zastosowaniu wodoru jako nośnika energii.

„Jesteśmy też otwarci na projekty dotyczące magazynowania energii, bo spodziewamy się, że to będzie jedno z ważniejszych zagadnień najbliższej przyszłości. Prowadzimy dziewięć proekologicznych inicjatyw w formie innowacyjnych zamówień publicznych o łącznym budżecie 210 mln zł pochodzących z funduszy europejskich. Chcemy, by powstały m.in. innowacyjne biogazownie, oczyszczalnie, ciepłownie i elektrociepłownie” - powiedział Kamieniecki.

