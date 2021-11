Od dziś e-auto z dopłatą w leasingu

Przedsiębiorstwa i podmioty instytucjonalne mogą ubiegać się o bezzwrotne dotacje do zakupu samochodów elektrycznych i napędzanych wodorem. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) rozpoczął dzisiaj nabór wniosków o dofinansowanie zakupu pojazdów elektrycznych od podmiotów innych niż osoby fizyczne, podał Fundusz

Tym samym uruchomiony został trzeci i ostatni komponent projektu wspierającego rozwój elektromobilności w Polsce - po wcześniejszym zapewnieniu dotacji dla indywidualnych nabywców „elektryków” oraz włączeniu do programu banków i firm leasingowych zainteresowanych dystrybucją dopłat do leasingu pojazdów zeroemisyjnych. Jednocześnie NFOŚiGW poinformował o podwyższeniu tegorocznego budżetu programu o 200 mln zł, do 700 mln zł.

Przedsiębiorstwa i podmioty instytucjonalne mogą ubiegać się o bezzwrotne dotacje do zakupu samochodów elektrycznych i napędzanych wodorem (kategorii M1, N1 oraz L1e-L7e) od dzisiaj (22 listopada 2021 r.) do 30 września 2025 r., o ile wcześniej nie wyczerpie się budżet programu „Mój elektryk”. Do występowania o dopłaty uprawnione są: firmy, jednostki sektora finansów publicznych, instytuty badawcze, stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie, rolnicy indywidualni oraz kościoły i inne związki wyznaniowe, wymieniono.

Wsparciem może być objęty zakup zarówno samochodów osobowych, jak i dostawczych o zeroemisyjnym napędzie (elektrycznych lub wodorowych). Dla osobowych „elektryków” firmowych przewidziano dotację w wysokości 18 750 zł lub 27 000 zł, jeśli deklarowany roczny przebieg pojazdu wyniesie co najmniej 15 tys. km. W przypadku samochodów dostawczych dotacja jest wyższa, w zależności od przebiegu rocznego - do 50 tys. zł lub do 70 tys. zł, maksymalnie do 20% lub do 30% kosztów kwalifikowanych kupna samochodu. NFOŚiGW oferuje również wsparcie w wysokości do 4 tys. zł (nie więcej niż 3% kosztów kwalifikowalnych) dla elektrycznych pojazdów dwu- trój- i czterokołowych stosowanych do celów gospodarczych. Poza pojazdami osobowymi (kategoria M1) nie obowiązują limity cenowe, podkreślono.

Na dotacje do pojazdów zeroemisyjnych przeznaczyliśmy dodatkową pulę pieniędzy w wysokości 200 mln zł, zwiększając tym samym tegoroczny budżet programu ‘Mój elektryk’ do 700 mln zł - powiedział wiceprezes NFOŚiGW Artur Lorkowski, cytowany w komunikacie.

Dofinansowanie z NFOŚiGW ma formę refundacji, czyli dotyczy już zrealizowanych zakupów samochodów elektrycznych lub wodorowych.

Według danych z 22 listopada br., w generatorze wniosków w NFOŚiGW było 1 226 wniosków na łączną kwotę 26,13 mln zł, w tym od posiadaczy Karty Dużej Rodziny (KDR) - 290 wniosków na kwotę 7,83 mln zł, podsumowano.

ISBnews, mw

