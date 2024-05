"Tarcza Wschód". Prezes PiS stawia warunki

Bardzo bym chciał, by program „Tarcza Wschód” miał aspekt merytoryczny, wtedy go poprzemy. Być może zaproponujemy jakieś korekty, ale będziemy popierali - zadeklarował w środę prezes PiS Jarosław Kaczyński. „My nie jesteśmy opozycją totalną” - zaznaczył.

Prezes PiS w rozmowie z Telewizją Republika został zapytany o rządowy projekt budowy „Tarczy Wschód” - czyli systemu różnego rodzaju umocnień, konstrukcji i sprzętu wojskowego na wschodniej granicy Polski, które mają maksymalnie zwiększyć zdolności obronne Polski w zakresie rozpoznania, zwiększenia mobilności wojsk czy utrudnienia ruchów ewentualnego przeciwnika. Na projekt ma zostać przeznaczone ok. 10 mld zł, a system instalacji ma być gotowy do 2028 roku.

Generalnie fortyfikacje by się z całą pewnością przydały, ale po pierwsze - ta suma jest nieprzekonywująca. Jest, niestety, dużo za mała. A po drugie - ta data - 2028 rok. Dzisiaj trzeba się naprawdę bardzo spieszyć - ocenił Kaczyński.

Według szefa PiS „należy poczekać i zobaczyć”, czy program ma „aspekt merytoryczny”, nie zaś jedynie propagandowy.

Bardzo bym chciał, żeby to miało aspekt merytoryczny i oczywiście wtedy będziemy to popierać. Być może będziemy proponowali jakieś korekty, coś będziemy krytykowali, ale będziemy popierali. My nie jesteśmy opozycją totalną - zadeklarował.