Prezes NBP: Bez dylematów w kwestii bezpieczeństwa

„Nie może być dylematów w kwestiach bezpieczeństwa narodowego” – mówi prof. Adam Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego, laureat Polskiego Kompasu 2021. „Planowane przekazanie wpłaty z zysku NBP do Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych jest w mojej ocenie w pełni słuszne i bardzo mnie cieszy” – podkreśla szef banku centralnego. Tematem numeru „Gazety Bankowej” jest rewolucja w finansowaniu rozwoju Wojska Polskiego i zamówień w polskiej branży zbrojeniowej. Nowe wydanie najstarszego polskiego miesięcznika ekonomicznego w sprzedaży od piątku 26 listopada.

„Mówiąc o potrzebie budowania silnej armii często powtarza się przysłowie „chcesz pokoju, szykuj się do wojny”. Myślę, że w tej sentencji jest bardzo dużo racji. Dlatego uważam, że modernizacja polskiej armii powinna być jednym z priorytetów polskiego państwa. Zwłaszcza, że gołym okiem widać, że na świecie pojawia się coraz więcej napięć. (…) Musimy być przygotowani na różne scenariusze, a do tego musimy utrzymywać silną i nowoczesną armię. Także dlatego, że bezpieczeństwo Polski jest podstawowym warunkiem stabilności gospodarczej i dobrobytu.” – mówi „Gazecie Bankowej” prof. Adam Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego w obszernym wywiadzie, który przeprowadzili Maciej Wośko i Stanisław Koczot.

„Nie może być dylematów w kwestiach bezpieczeństwa narodowego. Ustawa o obronie Ojczyzny, w połączeniu z już obowiązującymi zapisami, na mocy których na obronę narodową przeznaczamy ponad 2 proc. PKB, a w przyszłości będziemy przeznaczali co najmniej 2,5 proc. PKB, tworzą solidny fundament finansowy rozwoju polskiej armii. Jestem przekonany, że Państwo Polskie stać na realizację tego planu. (…)” – ocenia prezes NBP.

„Planowane przekazanie wpłaty z zysku NBP do Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych jest w mojej ocenie w pełni słuszne i bardzo mnie cieszy. Zysk banku centralnego to dochody uzyskane głównie z zarządzania rezerwami NBP, które są majątkiem narodowym, zaś obrona narodowa jest jedną z najważniejszych funkcji państwa. Myślę, że szczególnie w obecnych czasach, taka forma podkreślenia znaczenia tej funkcji jest głęboko uzasadniona” – deklaruje szef polskiego banku centralnego.

Prof. Adam Glapiński, laureat Polskiego Kompasu 2021, przyznanego przez „Gazetę Bankową” porusza w wywiadzie na łamach grudniowego wydania miesięcznika jeszcze jeden ważny wątek. „Tak jak byliśmy zdeterminowani do ratowania polskiej gospodarki w czasie pandemii, tak nie dopuścimy do utrwalenia się podwyższonej inflacji. Oczywiście zapewniając jednocześnie zrównoważony wzrost w gospodarce.” – mówi prezes NBP.

„Udało się ochronić dochody Polaków i polskich firm, co daje podstawy do kontynuacji rozwoju gospodarczego Polski w kolejnych latach. W ten sposób wsparta została także stabilność systemu finansowego. Ten sukces, a więc zapewnienie dobrej sytuacji w gospodarce i niskiego bezrobocia, przy bardzo silnym wzroście cen surowców na świecie oraz przedłużających się pandemicznych zaburzeniach globalnych łańcuchów dostaw spowodował, że wzrosła też inflacja. Co ważne, a mało osób o tym mówi, inflacja wzrosła w większości krajów, w tym w najzamożniejszych krajach takich jak Stany czy Niemcy i to do poziomów najwyższych od kilku dekad. Dlatego też obecnie wyzwaniem dla polityki gospodarczej wielu krajów stało się niedopuszczenie do utrwalenia się podwyższonej inflacji. Główne banki światowe na razie nie reagują, w tym EBC utrzymuje ujemne stopy i skupuje aktywa na dużą skalę. NBP na szczęście jest niezależny, więc podjęliśmy zdecydowane działanie, aby ograniczyć inflację. Dwukrotnie podnieśliśmy stopy procentowe i w razie potrzeby będziemy działać dalej – podkreśla prof. Adam Glapiński.

„Nadchodzą wielkie zmiany w finansowaniu polskiej armii – wskazuje w „Gazecie Bankowej” Piotr Rosik w tekście „Rewolucja w finansowaniu polskiej armii”. „Rząd powoła do życia Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych (FWSZ) umiejscowiony przy Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), który ma pozyskiwać środki z emisji obligacji, wpłat z budżetu państwa oraz z zysku Narodowego Banku Polskiego (NBP). Minister Obrony Narodowej (MON) Mariusz Błaszczak motywuje zmiany faktem, że potrzebne są one z uwagi na obecną sytuację międzynarodową – chodzi o napięcie na granicy z Białorusią – która wymaga radykalnego zwiększenia wydatków obronnych. Zmiany mają zostać wprowadzone w życie za pośrednictwem Ustawy o obronie Ojczyzny, która zniesie 14 innych ustaw, w tym tę z 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony.”

„To jest rewolucyjna zmiana, która ma swoje wady, ale jedną wielką zaletę: pozwala na szybkie finansowanie rozwoju polskiego wojska. (…) polski rząd ma nadzieję, że obligacje BGK emitowane w celu finansowania rozwoju armii nie będą wliczały się do długu państwowego. To pozwoliłoby na dynamiczne zwiększanie wydatków na armię, bez oglądania się na unijne kryteria konwergencji, czyli zasady finansowe obowiązujące państwa członkowskie. Co prawda środki pożyczone przez BGK nie wchodzą w definicję długu według polskiej ustawy o finansach publicznych (czyli obligacje BGK lub PFR to nie jest dług państwa), ale są uwzględniane w definicji unijnej. Jednak jest szansa na przekonanie UE, aby wydatków na armię nie uwzględniać w kryteriach konwergencji ” – pisze publicysta „Gazety Bankowej”.

„Fuzje i przejęcia w polskim sektorze bankowym jeszcze nie dobiegły do końca. Na rynku działa nadal dużo małych banków. Ich koncentracja, a także koncentracja banków spółdzielczych, to trend który będzie widoczny w Polsce w najbliższych latach” – mówi Jean–Bernard Mas, I wiceprezes zarządu Credit Agricole Bank Polska, Senior Country Officer CA Polska w rozmowie „Nie widać już czarnych chmur”, którą przeprowadzili Stanisław Koczot i Maksymilian Wysocki.

„Szukamy nie tylko okazji do finansowych inwestycji. Tak naprawdę interesuje nas agregacja w nasze struktury. Musimy mieć pewność, że integracja przebiegnie pomyślnie, także w zakresie compliance, ryzyka kapitałowego, etc. Chcemy absorbować i integrować. Dlatego jesteśmy bardziej nastawieni na wzrost wewnętrzny. Najpierw trzeba urosnąć, by być w stanie wchłonąć inny duży bank. Jeśli się jest zbyt małym, może się to nie udać. W Polsce na razie trzymamy się planu przyspieszania własnego rozwoju, inwestowania w marketing i IT. Chcemy powiększyć nasz bank tak mocno jak się da, ale w sposób organiczny” – podkreśla wiceprezes CA Bank Polska.

Zdaniem francuskiego menedżera: „Z otwartym rynkiem, takim jak teraz, Polska będzie kontynuować swój dwudziestoletni pozytywny trend. W sposób naturalny wzrost bogactwa Polski będzie powodował wzrost jej biznesów. Fakt, że nie widać czarnych chmur nad sektorem bankowym, że Polska będzie doganiać Europę Zachodnią, że wykorzysta swoje strategiczne położenie, że jest w Unii Europejskiej, silnie związana z nią importem i eksportem, że nawet nie będąc w strefie euro kurs złotego jest dość stabilny, to wszystko razem sprawia, że jest całkiem dobrym miejscem dla inwestycji. Grupa Credit Agricole jest zdecydowana, by dalej inwestować w Polsce” – akcentuje rozmówca „Gazety Bankowej”.

„Do czego dziś polskie banki wykorzystują sztuczną inteligencję?” – zastanawia się w „Gazecie Bankowej” Marek Jaślan tekście „AI to modne hasło czy rzeczywista potrzeba?” Autor analizy wskazuje: „O możliwościach, jakie może dać bankom wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI – artificial intelligence) głośno jest od lat. Systemy AI mogą nie tylko przejmować powtarzalne, schematyczne zadania, ale być także wykorzystywane np. do wykrywanie nadużyć, określanie ryzyka klienckiego (np. w sferze spłat kredytów) czy optymalizacji kampanii marketingowych. Pewnym zaskoczeniem więc może być, że z opublikowanego we wrześniu przez przez Asseco i SME Banking Club raportu „Sztuczna inteligencja w instytucjach finansowych. Innowacyjne platformy analizujące dane klientów sektora MŚP” wynika, że algorytmy sztucznej inteligencji są obecnie wykorzystywane zaledwie w co trzeciej organizacji finansowej w Europie„.

Marek Jaślan przed omówieniem konkretnych zastosowań AI w polskich bankach podkreśla: „Banki zazwyczaj wykorzystują AI w wybranych procesach i w większości nie przystąpiły jeszcze do skalowania tej technologii w całej organizacji. Główne powody to brak strategii AI, integracja z istniejącymi systemami, rozdrobnione zasoby danych i przestarzałe modele operacyjne, a także wewnętrzna kultura organizacyjna, która spowalnia współpracę pomiędzy zespołami biznesowymi i technologicznymi.”.

W najnowszym numerze „Gazety Bankowej” przeczytamy także o tym, kto naprawdę boi się polexitu, co dalej z programem rozwoju elektromobilności i budową polskich e-aut, o nadchodzącej katastrofie klimatycznej na rosyjskiej Syberii oraz o Śląsku jako polskim biznesowym eldorado.

1„Gazeta Bankowa” – najstarszy magazyn ekonomiczny w Polsce: aktualne wydarzenia ze świata gospodarki i finansów w kraju i na świecie, ludzie i firmy, inwestycje i świat technologii, historia polskiej gospodarki.

Nowy numer miesięcznika „Gazeta Bankowa” w sprzedaży od piątku 26 listopada, także w formie e–wydania. Szczegóły, jak zamówić e-wydanie „Gazety Bankowej”, KLIKNIJ TUTAJ