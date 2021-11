Czetwertyński: Wydamy 2 mld zł na stacje ładowania pojazdów

Przeznaczymy prawie 2 mld zł na rozwój infrastruktury pojazdów elektrycznych i wodorowych w Polsce - mówił Adam Guibourgé-Czetwertyński, podsekretarz stanu w ministerstwie klimatu i środowiska, podczas konferencji prasowej ministerstwa klimatu i środowiska, NFOŚiGW oraz PSPA w Elektrowni Powiśle w poniedziałek w Warszawie. Zainwestowanie tych środków jest kluczowe dla rozwoju tej nowej gałęzi gospodarki w Polsce, ale także dla poprawy jakości powietrza

Ogłoszenie inwestycji jest bardzo ważne, ponieważ po polskich drogach jeździ już ponad 50 tysięcy samochodów z napędem elektrycznym i hybrydowym – mówił Maciej Chorowski, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Aktywnie prowadzimy prace nad rozwojem systemu ładowania w Polsce. Bateria w samochodzie, ładowarka to są elementy systemu elektroenergetycznego, a więc koncentrujemy się na rozwoju systemów ładowania, ale rozbudowujemy także sieć elektroenergetyczną tak, aby te ładowarki mogły być zasilane – dodał prezes NFOŚiGW.

Pozostaje nam jeszcze zbudować sprawny system wytwarzania energii elektrycznej, przede wszystkim oparty na źródłach bezemisyjnych. Charakteryzują się one pewną niestabilnością, samochody jako część tego systemu będą pełnić rolę urządzeń akumulacji energii – powiedział Maciej Chorowski.

Ogłaszany program będzie kluczowym elementem rozwoju systemu elektromobilności w Polsce. W ramach inwestycji około miliard zł przeznaczymy na 4 tys. kilometrów linii dystrybucyjnych oraz 800 transformatorów, które mają umożliwić doprowadzenie elektryczności o właściwych parametrach do ładowarek. Oprócz tego uruchamiamy dzisiaj wsparcie dla stacji tankowania wodoru, które są wyjściem dla sektora wodorowego. Na ten cel - na budowę do 20 stacji tankowania niskoemisyjnym wodorem w Polsce przeznaczamy sto mln zł – powiedział wiceprezes NFOŚiGW Artur Lorkowski. Mamy nadzieję, że powyższe działania znacznie przybliżą nas do dekarbonizacji transportu i przyczynią się do poprawy emisyjności w zakresie dostarczania elektryczności i pozwolą rozwijać sektor wodorowy w Polsce.

Marcin Tronowicz

Czytaj też: Premier: powinniśmy korzystać z polityki klimatycznej, zachowując miejsca pracy