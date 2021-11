Mieszkania na wynajem. Co siódme stoi puste i nie zarabia

Inwestowanie w mieszkania do wynajęcia staje się w Polsce coraz bardziej popularne. Do kraju napływają nowi inwestorzy, a wraz z nimi na rynku wynajmu rośnie konkurencja – czytamy na portalu strefabiznesu.pl. Coraz bardziej liczy się komfort i wygląd mieszkania – niska cena przestaje być wyznacznikiem szybkiego znalezienia chętnych na lokal i, co za tym idzie, zarobku

Wynajmowanie mieszkań dla zysku to tylko z pozoru prosty interes. Właściciel mieszkania zawsze musi się liczyć z sytuacją, że kiedy wynajmujący wyprowadzi się, a na kolejnego lokatora przyjdzie mu poczekać.

Jak oceniają eksperci z firmy Fiesta ZN, „nawet 10-15 proc. atrakcyjnych cenowo mieszkań na wynajem stoi pustych, ze względu na swój standard i nieodpowiednie zarządzanie – czytamy na portalu strefa biznesu.pl.

Pandemia z jednej strony wyhamowała wzrost gospodarczy, jednak z drugiej w jej konsekwencji więcej czasu spędzamy w domu. Doceniamy więc, jeśli mieszkanie oferuje wygodę, wysoki standard wykończenia, dobrą lokalizację. W efekcie rośnie na rynku zapotrzebowanie na dobre mieszkania i firmy świadczące usługi wynajmu na profesjonalnym poziomie.

Do Polski napływają inwestorzy, aby kupować mieszkania i czerpać zyski z ich wynajmu. Rentowność najmu nadal znacznie przewyższa zysk z lokat bankowych. W opinii firmy Fiesta ZN, mającej ponad 25-letnie doświadczenie w branży nieruchomości, na opłacalność biznesu składa się wiele czynników, a rentowność wynajmu mieszkań wcale nie jest aż tak oczywista.

Wygoda ważniejsza od ceny

Wraz z napływem nowych inwestorów na rynku wynajmu rośnie konkurencja. W ofercie przybywa nowych mieszkań, dobrze wyposażonych i urządzonych. Równocześnie zmienia się też standard jakiego oczekują najemcy. Coraz większą rolę odgrywa dla nich komfort oraz wygląd mieszkania, a nie cena. To trend, który powoduje, że w przypadku części lokali występuje problem ze znalezieniem chętnych i w wynajmie są przestoje, a tym samym mieszkanie nie zarabia – czytamy na portalu.

Szczególnie młodzi najemcy preferują wygodne spędzanie czasu w dobrze urządzonych mieszkaniach. W związku z tym coraz większą popularnością cieszą się lokale zapewniające komfort, nawet jeśli nie są najtańsze. Przez to mieszkania słabo wyposażone, o niskim standardzie i oferowane po niskiej cenie wcale nie są najlepszą receptą na sukces. Tym bardziej, jeśli nie są w miarę regularnie remontowane czy odświeżane, mają stare lub zużyte meble.

Rzeczywiście chętni na takie mieszkania mogą być klienci, którzy nie są w stanie przedstawić zaświadczenia o stałych dochodach, a przez to zapewnić, że czynsz będzie płacony regularnie. To z kolei oznacza niższe bezpieczeństwo najmu, oraz większe ryzyko, że płatności czynszu będą dokonywane w terminie.

Jak czytamy, coraz większa konkurencja i coraz wyższe oczekiwania najemców powodują, że coraz częściej inwestorzy decydują się, aby powierzyć zarządzenie wynajmowanym lokalem profesjonalistom. Wyspecjalizowane w zarządzaniu firmy z jednej strony doradzą zmiany, które sprawią, że wzrośnie atrakcyjność mieszkania - a przez to zysk z wynajmu - a z drugiej sprawnie zajmą się wyszukaniem i zweryfikowaniem najemców.

strefabiznesu.pl/mt