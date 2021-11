„Nowym Jedwabnym Szlakiem” przemycają składniki do produkcji narkotyków

Inicjatywa Nowego Jedwabnego Szlaku nazywanego także "Pasem i Szlakiem" to swego rodzaju reaktywacja dawnego szlaku handlowego z Chin do Europy, który z końcem średniowiecza wraz z rozrostem imperium tureckiego stracił na znaczeniu. Nowy Jedwabny Szlak prowadzi przez kraje środkowoazjatyckie do Europy Zachodniej przez Polskę.