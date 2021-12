W UE cieszą się ze spadku bezrobocia. W Polsce 2 razy mniejsze!

Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu października br. wyniosła 5,5 proc. – szacuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. To spadek zarówno w odniesieniu do poprzedniego miesiąca, jak i do sytuacji w analogicznym okresie ubiegłego roku. W rejestrach urzędów pracy figuruje po ponad 106 tys. osób mniej niż przed rokiem