Bezrobocie niskie, jak to latem, ale czemu… wzrosło?

Szacowana stopa bezrobocia rejestrowanego w lipcu wyniosła 5 proc. – poinformowało we wtorek Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Nieoczekiwany wzrost stopy bezrobocia zanotowany w lipcu br. do 5 proc. z 4,9 proc. w czerwcu br. wynika ze spadku osób aktywnych zawodowo, oceniają ekonomiści PKO BP.

Według wstępnych danych MRPiPS, w końcu lipca zarejestrowanych było 766,4 tys. osób pozostających bez pracy. To o 16,1 tys. mniej niż w tym samym okresie poprzedniego roku.

Jak podał wcześniej Główny Urząd Statystyczny, stopa bezrobocia zarejestrowanego wyniosła 4,9 proc. na koniec czerwca br., w urzędach pracy zarejestrowanych było 762,2 tys. bezrobotnych.

W lipcu 2024 r. pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 94,2 tys. wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej – 3,2 tys. więcej niż w lipcu 2023 r. Obecnie najwięcej pracowników poszukują m.in. branże związane z produkcją i branża budowlana.

Resort podał, że bezrobocie w lipcu było najniższe w woj. wielkopolskim (2,9 proc.) i śląskim (3,6 proc.). Zaznaczył też, że po raz kolejny w unijnej czołówce Polska pozostaje krajem o jednym z najniższych wskaźników bezrobocia w Unii Europejskiej. Potwierdzają to dane opublikowane przez Eurostat.

Stopa bezrobocia w czerwcu 2023 r. liczona zgodnie z definicją przyjętą przez Eurostat wyniosła 3 proc. wobec 6 proc. w UE i 6,5 proc. w strefie euro. Tym samym Polska zajęła drugie miejsce pod względem najniższej stopy bezrobocia w UE za Czechami (2,7 proc.).

„Według szacunku @MRPiPS_GOV__PL, stopa bezrobocia rejestrowanego nieoczekiwanie wzrosła w lipcu do 5 proc. z 4,9 proc. w czerwcu. Liczba bezrobotnych wzrosła w ciągu miesiąca o 4,2 tys., z reguły o tej porze roku mamy spadki. Wzrost bezrobocia to jednak w dużej mierze efekt spadku mianownika, czyli szacowanej przez GUS liczby aktywnych zawodowo, o ponad 200 tys. Taka wahliwość nie jest nietypowa, ale z reguły jest odwracana w kolejnym miesiącu. Odsezonowana przez nas stopa bezrobocia wzrosła w okolice 5,1 proc.” - czytamy w komentarzu PKO BP do szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) stopy bezrobocia w lipcu.

Bank wskazał jednocześnie, że w lipcu nastąpił wzrost ofert pracy o 3,5 proc. w ujęciu rocznym.

Za nietypowym wzrostem stopy bezrobocia w lipcu br. do 5 proc. z 4,9 proc. miesiąc wcześniej stoi spadek liczby zatrudnionych, ocenił ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatan Mariusz Zielonka. Według niego, rosnące koszty pracy i działalności gospodarczej ograniczają zatrudnienie.

„Bezrobocie wzrosło o 4,2 tys. osób, co oznacza powrót stopy bezrobocia do 5 proc. To jednak nie wzrost liczby bezrobotnych spowodował większe bezrobocie, a spadek liczby zatrudnionych. W mianowniku wzoru na stopę bezrobocia są bowiem aktywni zawodowo (bezrobotni + zatrudnieni). Z kolei sama zmiana liczby zatrudnionych nie wskazuje na tak duże redukcje zatrudnienia, bo przekraczające 200 tys. Mamy zatem częściowo odpowiedź gospodarki na rosnące koszty pracy i ogólnie koszty działalności gospodarczej - ucieczka w szarą strefę. Warto przypomnieć, że w lipcu mieliśmy kolejną podwyżkę wynagrodzenia minimalnego i prawdopodobnie to ona zaważyła na dość nietypowym dla tego miesiąca wzroście stopy bezrobocia” - skomentował dane z rynku pracy Zielonka.