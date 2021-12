Ministerstwo Finansów proponuje ulgi dla firm z Dubaju

Ministerstwo Finansów (MF) dostrzega zainteresowanie inwestorów ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich (ZEA) polskim rynkiem i prezentuje im zachęty podatkowe, a jednocześnie - polskim przedsiębiorcom wyjaśnia, jakie rozwiązania podatkowe w ramach Polskiego Ładu mogą im ułatwić ekspansję zagraniczną, poinformował wiceminister finansów Jan Sarnowski podczas Polsko-Arabskiego Forum Gospodarczego - największego wydarzenia biznesowego organizowanego w ramach obecności Polski na Wystawie Światowej w Dubaju

Ministerstwo Finansów proponuje ulgi podatkowe, z jednej strony na zwiększenie skali produkcji i eksport polskich towarów, także poza granice UE, do krajów takich, jak ZEA; a z drugiej strony - zachęcające polskie firmy do tego, żeby tworzyć spółki-córki w innych krajach, na tych najbardziej obiecujących rynkach, dodał wiceminister.

Przypomniał, że w Ministerstwie Finansów powstało centrum obsługi podatkowej inwestora.

Jest to miejsce, które powinno pozostać w bieżącym kontakcie z inwestorem, i polskim, i zagranicznym - po to, żeby przekonać go, by postawił na Polskę, ale i po to, by pozostać z nim w kontakcie i prostować ścieżki w toku realizacji jego projektu - wymienił wiceminister Sarnowski.