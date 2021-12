Dlaczego fotowoltaika się opłaca? Martin Zmuda wyjaśnia

Na koniec września 2021 r. liczba prosumentów wprowadzających energię elektryczną do sieci wyniosła 705 470, z tego 705 227 dotyczyło instalacji fotowoltaicznych. Dlaczego Polacy tak intensywnie inwestują w fotowoltaikę?

Według Martina Zmudy, eksperta technologii PV z Energi Obrót, który był gościem Wywiadu gospodarczego w telewizji wPolsce, klienci indywidualni, a także podmioty gospodarcze, gospodarstwa rolne, mają coraz większą świadomość korzyści wynikających z zainstalowanie własnej instalacji fotowoltaicznej. Korzyść polega przede wszystkim na tym, że w dużym stopniu uniezależniają się oni od rynkowych cen energii elektrycznej.

Jeżeli przyjmiemy, że stopa zwrotu z inwestycji w instalację fotowoltaiczną wynosi średnio 6-7 lat, a żywotność komponentów wysokiej jakości to 25, 30, a nawet więcej lat, to korzyści z takiej inwestycji wynikają z czystej kalkulacji matematycznej – mówił Martin Zmuda. Dodatkowo tego typu inwestycje wspierają różne formy zachęt, np. rządowy program „Mój prąd”, „Czyste powietrze”, ulga termomodernizacyjna, inwestycyjna, ulga w podatku gruntowym rolnym. – Są to mechanizmy, które przewidział ustawodawca, zdecydowanie pomagające klientowi szybciej podjąć decyzję – powiedział ekspert Energi Obrót.