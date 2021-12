Nowe restrykcje: Obniżenie limitów i obowiązkowe szczepienia dla wybranych grup

Decyzje muszą być radykalne. Dokonujemy zmiany zasad stosowania certyfikatów. To obniżenie limitów do 30 proc. uczestnictwa osób niezaszczepionych. Aby ten limit mógł być przekroczony, organizator będzie musiał wykazać, że weryfikuje certyfikaty – poinformował minister zdrowia

Będą trzy obszary działań. Pierwszy, to projekt ustawy dot. weryfikacji przez pracodawców wyniku testów pracowników. Stawiamy na testy, które będą zagwarantowane za darmo obywatelom Polski — powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski dodając, że projekt jest dyskutowany.

Drugi element to obowiązkowe szczepienia dla wybranych grup pracowniczych. Od 1 marca obowiązek zaszczepienia będą mieli medycy, nauczyciele i służby mundurowe — mówił szef MZ.

Trzecia kwestia to restrykcje. Decyzje muszą być radykalne. Dokonujemy zmiany zasad stosowania certyfikatów. To obniżenie limitów do 30 proc. uczestnictwa osób niezaszczepionych. Aby ten limit mógł być przekroczony, organizator będzie musiał wykazać, że weryfikuje certyfikaty – poinformował minister zdrowia.

Kolejna kwestia to ferie zimowe. Zdecydowaliśmy się, by kilka dni poprzedzających ferie świąteczne i okres do święta Trzech Króli – nauka będzie zdalna. Powrót do szkół będzie miał miejsce 10 stycznia — dodał.

Ograniczamy możliwości prowadzenia klubów, dyskotek i innych tego typu imprez, z wyjątkiem dla okresu sylwestrowego — mówił szef MZ.