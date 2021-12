WIG140 i WIG-gry. Nowe indeksy na GPW

Od 20 grudnia tego roku rozpocznie się publikacja indeksu WIG140, a od 21 marca 2022 r. – indeksu WIG-gry. Oba nowe indeksy będą obliczane w formule dochodowej – poinformowała Giełda Papierów Wartościowych.

GPW Benchmark informuje o wprowadzeniu dwóch nowych indeksów z Rodziny Indeksów Giełdowych, które odpowiadają na zapotrzebowanie uczestników rynku kapitałowego: WIG140 oraz WIG-gry – przekazała giełda.

Z informacji GPW wynika, że rozpoczęcie publikacji indeksu WIG140 planowane jest na 20 grudnia 2021r.

W skład portfela indeksu wejdą pakiety akcji 140 spółek notowanych na GPW w Warszawie, zakwalifikowanych do portfeli indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80. Będzie to indeks obliczany w formule dochodowej, tzn. oprócz kursów transakcji jego wartość uwzględniać będzie otrzymywane dywidendy i prawa poboru z akcji uczestniczących w portfelu indeksu.

Z kolei publikacja indeksu WIG-gry rozpocznie się 21 marca 2022 r. Będzie to jeden z subindeksów sektorowych, tzn. obejmujących akcje spółek notowanych na GPW w Warszawie, wchodzących w skład indeksu WIG i jednocześnie zakwalifikowanych do określonego sektora gospodarki zgodnie z regulaminem klasyfikacji sektorowej. W portfelu indeksu znajdą się akcje spółek z sektora producentów gier, notowanych na GPW w Warszawie. Będzie to indeks o charakterze dochodowym, tzn. oprócz kursów transakcji jego wartość uwzględniać będzie otrzymywane dywidendy i prawa poboru z akcji uczestniczących w portfelu indeksu.

GPW Benchmark informuje również, że zmiana nazwy indeksu WIG.GAMES na WIG.GAMES5 została przesunięta z 20 grudnia br. na 21 marca 2022 r. Zmiana nastąpi po rewizji portfeli indeksów, zaplanowanej na 18 marca 2022 r. a wynika z przyczyn technicznych.

PAP/RO

CZYTAJ TEŻ: Kto kontroluje Unię Europejską? Wąska grupka „wtajemniczonych”