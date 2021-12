Babilon czyli raport o stanie wojennym. Emisja filmu na TVP

O 20.15, w przeddzień 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, TVP 1 wyemituje film „Babilon. Raport o stanie wojennym”

Tłem przedstawionej w filmie opowieści są wydarzenia, które rozegrały się 3 maja 1982 r. na ulicach Warszawy. Tego dnia milicja i ZOMO brutalnie spacyfikowały największą od czasów wprowadzenia stanu wojennego demonstrację. W filmie nie brakuje zdjęć archiwalnych. Ponadto dodatkowym zabiegiem reżyserskim jest połączenie klasycznej fabuły z komiksową animacją.

Film został objęty honorowym patronatem prezydenta Andrzeja Dudy. Jutro film wyemitowany w TVP Historia o godzinie 21.40.

Zrobiliśmy ten film, żeby przypomnieć, że stan wojenny to nie tylko 13 grudnia, pan w czarnych okularach i brak „Teleranka”. Chcieliśmy pokazać, że narracja, która rozwija się od lat – że były jakieś czołgi, że koksowniki, że ktoś dostał pałą w plecy, ale właściwie nic się nie stało… – jest zniekształcaniem przeszłości. To, co się wtedy działo, zostawiło ślad wżyciu wielu ludzi. Nie uzurpuję sobie prawa do oceny tamtego czasu. Wspólnie z Maciejem Dancewiczem zostaliśmy jedynie interpretatorami tego, co zapisał Marek Nowakowski. Przełożyliśmy jego obserwacje, oceny, odczucia na język filmu. Nie było to łatwe zadanie, bo materiał literacki jest bardzo ascetyczny, kameralny, pozbawiony emocji. Trzeba było poszukać tych emocji, dobudować obraz, połączyć odrębne fragmenty (opisujące wyimki losów bardzo różnych ludzi – hydraulika, lekarza, opozycjonisty, generała, zomowca, matki nastoletniego chłopca…) w filmową narrację - mówił w rozmowie dla tygodnika „Sieci” Marek Bukowski, aktor, reżyser i scenarzysta.