Raport o stanie gospodarki – SGH i Forum Ekonomiczne

Jeżeli ktoś chce poznać puls Europy Środkowo-Wschodniej to w raporcie przygotowanym prze SGH i Forum Ekonomiczne 2023 znajdzie najważniejszy zakres tematyczny obecnego stanu gospodarki: wpływ COVID-19 i wojny w Ukrainie na gospodarki krajów EŚW, inwestycje jako warunek rozwoju ESW, wpływ inflacji na biznes i gospodarkę, rosnące koszty obsługi długu publicznego, bezpieczeństwo żywnościowe i energetyczne, dostęp do usług medycznych, starzenie się ludności, transformacja konsumpcji, zrównoważony rozwój, systemy wspierania startupów.

We wtorek w Karpaczu rozpoczęło się XXXII Forum Ekonomiczne,podczas którego zaprezentowano 6 edycję raportu SGH i Forum Ekonomicznego.

Jest to najlepsza i najważniejsza publikacja o tematyce ekonomicznej, obowiązkowa lektura dla każdego decydenta w Europie środkowo-wschodniej, powiedział podczas prezentacji raportu założyciel Fundacji Instytutu Studiów Wschodnich Zygmunt Berdychowski

Raport SGH jest bazą do dyskusji liderów biznesu, decydentów oraz przedstawicieli administracji państwowej. Składa się z 12 rozdziałów merytorycznych.

Co zasługuje na uwagę to pokazanie przez autorów raportu, że Polska w okresie 2015-2022 osiągnęła czwarte najwyższe tempo wzrostu gospodarczego w całej Unii Europejskiej. Przed nami była tylko Irlandia, Malta i Cypr. Jeśli popatrzymy jak rośnie PKB brutto, to tak naprawdę mieszkaniec Irlandii nie odnosi tak dużo korzyści ze wzrostu gospodarczego jak Polak. Ja postawiłbym tezę, że w tym okresie Polska była liderem rozwoju w Europie, biorąc pod uwagę realny skok życia, mówi Paweł Borys Prezes PFR

TRAJEKTORIE ROZWOJOWE KRAJÓW EUROPY ŚRODKOWO- WSCHODNIEJ

Autorzy raportu skupili się nie tylko na wzroście, co na rozwoju polskiej gospodarki. Celem badania była analiza zmian trajektorii rozwojowych nowych krajów członkowskich UE w latach porównawczych 2020-2022. Dwa podstawowe wymiary rozwoju: gospodarczy (wzrost i równowaga) oraz instytucjonalny ( architektura instytucjonalna gospodarki). To autorska ocena nierównowagi makroekonomicznej, obejmująca stopę inflacji , stopę bezrobocia, saldo sektora finansów publicznych

Pomimo pandemicznej recesji (2020) i spowolnienia wzrostu gospodarczego w roku 2022, w latach 2020-2022 kraje EŚW -11 osiągnęły przeciętnie szybsze tempo wzrostu gospodarczego w stosunku do średniej dla całej UE, mówi dr Piotr Maszczyk

GOSPODARKA EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ W WARUNKACH WYSOKIEJ INFLACJI

To jest badanie, które używa danych i ilościowych, danych PKB, a badane są nastroje w firmach oraz nastroje konsumenckie Polaków

Inflacja działa na gospodarkę jak sterydy na sportowca. Co się dzieje jak odstawiamy sterydy? Prezes PFR Paweł Borys mówił o skumulowanym wzroście. Wchodzimy na szczyt na 3 tys. m n.p.m. Skumulowany wzrost to jest 4 tys. m n.p m., ale spadamy do 2 tys. metrów, oby to nie była przepaść. To że skumulowany wzrost jest bardzo szybki, nie oznacza, że jesteśmy w recesji, powiedział dr Sławomir DUDEK. Co miało największym wpływ na ogólną ocenę jakości życia? W największym stopniu inflacja oraz wojna na Ukrainie, podkreśla dr Dudek.

ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA ŻYWNOSCIOWEGO I SPOSOBY ICH PRZEZWYCIEŻANIA

Jak należy formułować bezpieczeństwo żywnościowe ?

Bezpieczeństwo żywnościowe to taki stan, w którym każdy konsument, może zjeść to co chce oraz ile chce. Co się stało w bezpieczeństwem żywnościowym w ostatnim czasie? O tym w najnowszym raporcie SGH i Forum Ekonomicznego.

Główne czynniki kształtujące stan bezpieczeństwa żywnościowego na świecie to przede wszystkim fizyczna dostępność żywności, stabilność systemu logistycznego i dalszego przebiegu wojny.

BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE PAŃŚTW EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

Uwarunkowania transformacji energetycznej państw EŚW to uwarunkowania historyczne, infrastrukturalne, uwarunkowania polityczne, społeczne, strukturalne i ekonomiczne.

Weryfikacja dotychczasowych warunków funkcjonowania, weryfikacja w kontekście wojny spowodowała konieczność redefinicji bezpieczeństwa energetycznego Polaków. To na co warto zwrócić uwagę to bodźce, powiedziała, PROF. Dorota Niedziółka, prof. SGH,

POPYT NA PRACE Z PERSPEKTYWY ZAWODÓW NOWYCH I SCHYŁKOWYCH A STRUKTURA PODAŻY PRACY W ŚWIELTE PROCESU STARZENIA SIĘ LUDNOŚCI

Odsetek osób starszych w połowie 2050 roku w krajach unii europejskiej będzie wynosił 30 proc. To zmiana konsumpcji, stylu życia, pewne zawody zaczną zanikać. Dwa najważniejsze wnioski: mamy cos takiego jak zarzadzanie wiekiem, które powinno odnieść się do wszystkich pracodawców, będziemy przyszłości pracowali w innych warunkach i będziemy musieli zadbać o starszych pracowników, powiedział PROF. DR. HAB. PIOTR BŁEDOWSKI

Nad raportem pracowało 66 autorów, 4 osobowy Komitet Redakcyjny , 12 recenzentów, kilkadziesiąt osób do wsparcia, razem ponad 100 osób.