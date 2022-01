Pandemia przyspieszyła rozwój bankowych usług cyfrowych

Europejski rynek piłkarski wygenerował przychody w wysokości 25,2 mld euro w sezonie 2019/2020r. co oznacza spadek o 13 proc. r/r, wynika z raportu firmy doradczej Deloitte "Annual Review of Football Finance". To pierwszy taki przypadek od globalnego kryzysu finansowego w latach 2008/09