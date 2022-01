Fałszywe pożyczki: Tak przejęli nielegalnie kilkadziesiąt hipotek!

Cztery osoby usłyszały zarzuty doprowadzenia około 60 osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, w wyniku którego pokrzywdzeni utracili nieruchomości warte kilkadziesiąt milionów złotych - poinformowała w czwartek lubelska prokuratura.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie prok. Agnieszka Kępka poinformowała, że w ubiegłym tygodniu zostali zatrzymani i usłyszeli zarzuty Robert F., Aleksander P., Jolanta O. i Piotr Ł.

„Podejrzani działając w imieniu podmiotów gospodarczych z siedzibą w Warszawie doprowadzili około 60 osób, w tym małżeństwa i całe rodziny, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem” – powiedziała Kępka.

Rzecznik prokuratury podała, że Robert F. jest podejrzewany o doprowadzenie 51 osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w wysokości 14 mln zł. W przypadku Aleksandry P. śledczy informują o 32 pokrzywdzonych i ponad 8 mln zł strat, Jolanty O. - 17 pokrzywdzonych i 6,85 mln zł strat, a Piotra Ł. - 12 pokrzywdzonych i 3,75 mln zł strat.

Według ustaleń śledczych, podejrzani wprowadzili pokrzywdzonych w błąd, co do rzeczywistych warunków podpisywanych umów pożyczek i fałszywie zapewniali ich, że zabezpieczeniem spłaty zobowiązań będą ustanowione hipoteki.

„Pokrzywdzeni w momencie podpisywania umowy nie wiedzieli, że już w momencie zawierania aktu notarialnego przestają być właścicielami mieszkań” – powiedziała Kępka.

Prokurator wyjaśniła, że umowy były skonstruowane w ten sposób, że pokrzywdzeni nie byli w stanie spłacić zaciągniętych pożyczek.

„Z umów wynikało na przykład, że ostatnia rata przewyższała wysokość całej pożyczki” - podała prokurator. Dodała, że w innych przypadkach koszty notarialne były tak wysokie, że pożyczka urastała do kwoty niemożliwej do spłacenia przez pokrzywdzonych, co jednocześnie równało się z utratą mieszkania.