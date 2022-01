Atom i gaz alternatywą dla drogiej energii. PiS i PO piszą do KE

Prawie 80 europosłów z sześciu grup politycznych, z inicjatywy Jerzy Buzka (PO) i Bogdana Rzońcy (PiS), napisało do Komisji Europejskiej list, w którym apelują, aby w ramach tzw. taksonomii (czyli zrównoważonego finansowania) możliwe było finansowanie odchodzenia od węgla na rzecz m.in. gazu jako paliwa przejściowego oraz energetyki jądrowej

Inicjatorzy listu - Buzek i Rzońca - podkreślają, że chodzi o sprawę kluczową dla Polski, czyli o takie zapisy w rozporządzeniu w sprawie tzw. taksonomii, które umożliwiłyby finansowanie odchodzenia od węgla w energetyce czy ciepłownictwie na rzecz m.in. gazu jako paliwa przejściowego oraz energetyki jądrowej w transformacji ku neutralności klimatycznej Unii Europejskiej w 2050 r.

Europosłowie w liście wskazują, że choć propozycja Komisji Europejskiej wychodzi na przeciw wielu oczekiwaniom, powinna zapewnić większą równowagę między ambitnymi celami a wyzwaniami technologicznymi.

List poparło blisko 80 europosłów z 6 grup politycznych (EPL, S&D, Odnowić Europę, EKR, Tożsamość i Demokracja oraz Lewica) z 14 państw członkowskich (Polska, Niemcy, Francja, Włochy, Finlandia, Grecja, Rumunia, Bułgaria, Czechy, Słowacja, Węgry, Słowenia, Litwa, Łotwa).

Europosłowie podkreślają w liście, że - zarówno energia jądrowa, jak i gaz ziemny, jako stabilne źródła produkcji energii, mogą ułatwić stopniowe wycofywanie jednostek opartych na stałych paliwach kopalnych, poprawiając w ten sposób jakość powietrza w Europie i znacznie zmniejszając emisje gazów cieplarnianych.

W tym kontekście europosłowie wzywają Komisję do uznania znaczących różnic regionalnych między państwami członkowskimi i ograniczenia ubóstwa energetycznego w Europie.

Jest to tym bardziej pilne i ważne w kontekście skoku cen energii tej zimy. Odpowiednio zaprojektowany akt delegowany w sprawie taksonomii powinien umożliwiać szybkie zastąpienie węgla gazem ziemnym jako rozwiązanie przejściowe, w przypadku gdy inne opcje są ograniczone, oraz rozbudowę elektrowni jądrowych, aby pomóc regionom obecnie uzależnionym od stałych paliw kopalnych w ich transformacji w nadchodzących latach - wskazują i proponują szereg poprawek w propozycji Komisji.

Prosimy o uwzględnienie wszystkich naszych propozycji podczas przygotowywania ostatecznego aktu delegowanego wraz z technicznymi kryteriami oceny dla energetyki jądrowej i gazu ziemnego do rozporządzenia taksonomicznego. Jesteśmy głęboko przekonani, że sugestie stanowią solidną podstawę do uzyskania stabilnej większości w Parlamencie Europejskim dla aktu delegowanego – tak ważnego i potrzebnego do zapewnienia przystępnych cen energii elektrycznej i ciepła dla naszych obywateli, przemysłu i MŚP, aby przyspieszyć sprawiedliwą transformację energetyczną i aby osiągnąć cele klimatyczne UE na lata 2030 i 2050 - podsumowują w liście.