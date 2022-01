Zmiany w walce z Covid-19. Premier: V fala różni się od poprzednich

Piąta fala COVID-19 stała się faktem; nowych zakażeń na pewno będzie bardzo dużo - podkreślił w piątek premier Mateusz Morawiecki. Jak dodał, nie chce spekulować, czy będzie to 50, czy 100 tysięcy przypadków dziennie

Jak podało w piątek Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że badania wykazały 36 665 nowych zakażeń koronawirusem, a z powodu COVID-19 zmarło 248 osób z COVID-19. Łącznie od 4 marca 2020 r., gdy wykryto w Polsce pierwsze zakażenie SARS-CoV-2, potwierdzono 4 443 217 zakażeń. Zmarło 103 626 osób z COVID-19.

Premier w piątek podczas wspólnej konferencji prasowej z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim odnosząc się do sytuacji epidemicznej podkreślił, że „piąta fala stała się faktem”. Jak dodał, różni się ona od poprzednich.

Różni się tym, że dzisiaj mamy do czynienia z wirusem nazywanym omikron, który jest dużo bardziej zaraźliwy od wcześniejszych wersji - zauważył Morawiecki - To dlatego notujemy rekordy zakażeń i to dlatego musimy zmierzyć się z sytuacją nową, sytuacją inną, której do tej pory nie było - wskazał.