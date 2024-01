Zielony Ład zostaje sierotą

Dyrektor biura wiceprzewodniczącego wykonawczego Komisji Europejskiej ds. Zielonego Ładu - Diederik Samsom - odchodzi ze stanowiska - podaje NLtimes.nl. Holender jest uważany za współtwórcę strategii Zielonego Ładu, która wywołała w całej Europie narastające protesty, w tym ostatnio potężne wystąpienia rolników m.in. w Polsce, Niemczech, Francji i Grecji.

Diederik Samsom, były lider holenderskiej Partii Pracy PvdA, ustępuje ze stanowiska w Komisji Europejskiej.

Diederik Samsom / autor: Autor: Tessa Posthuma de Boer, Partij van de Arbeid. - Flickr: 01. Diederik Samsom., CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20305354

Samsom rezygnuje z funkcji szefa gabinetu europejskiego komisarza Wopke Hoekstry, bardzo doświadczonego i wpływowego polityka, wcześniej ministra finansów i szefa MSZ w rządach premiera Marka Ruttego.

Jednak istotne jest to, że Diederik Samsom wcześniej kierował także gabinetem byłego dziś komisarza UE Fransa Timmermansa, gdy Komisja Europejska zleciła mu opracowanie i wdrożenie strategii, która uczyni Europę neutralną klimatycznie już do 2050 r. Samsom - jak pisze portal Nltimes.nl - przejął inicjatywę w opracowywaniu Europejskiego Zielonego Ładu, który firmował Timmermans wraz z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Plan zakładał redukcję emisji gazów cieplarnianych o ponad połowę do 2030 r.

Główny architekt Zielonego Ładu Diederik Samsom odchodzi z pracy w KE. Szef gabinetu znienawidzonego przez rolników Timmermansa oraz jego następcy Wopke Hoekstry .Samsom opracowywał plan, który miał uczynić UE neutralną klimatyczną do 2050 roku a okazał się lewacką wydmuszką – interpretuje to wydarzenie we wpisie na platformie X Jacek Zarzecki.

»» O Zielonym ładzie, rolnictwie i Unii Europejskiej czytaj więcej tutaj:

Spóźnione przebudzenie Brukseli

Dwoje Niemców napisze przyszłość rolnictwa w Europie

„Zielony zwrot” bardziej dzieli niż łączy unię?

„To zielony komunizm!” Najpierw zabiorą Europejczykom

Ucieczka z tonącego okrętu

Jak zauważa holenderski dziennik, od czasu obwieszczenia Fit for 55 planów redukcji europejskich emisji cieplarnianych krajobraz preferencji społęcznych bardzo się zmienił – przed wiosennymi wyborami europejskimi scena polityczna przesuwa się w prawo, o czym świadczy także porażka byłego pryncypała Samsoma, czyli Fransa Timmermansa, który przegrał wybory parlamentarne w Niderlandach.

Co więcej, obecnie w całej Unii wzbiera fala protestów rolników przeciw regulacjom forsowanym w ramach Zielonego Ładu i strategii Fit for 55.

Tymczasem na początku lutego komisarz Wopke Hoekstra ma ogłosić cele klimatyczne na rok 2040 – wskazuje Nltimes.nl.

Wygląda więc na to, że autor Zielonego Ładu szukając sposobu na dalszy byt polityczny ewakuuje się z Brukseli, by nie był kojarzony z coraz bardziej niepopularnym przedsięwzięciem.

Cały materiał czytaj na portalu Nltimes.nl

Oprac. sek

»» O aktualnych wydarzeniach w polskiej gospodarce czytaj też tutaj:

Wycinka z błogosławieństwem klimatycznym

Gaz-System konstruuje gazowy szaniec dla Polski