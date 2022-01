Zbudowaliśmy najwięcej mieszkań od 1979 roku

W 2021 roku oddano w Polsce do użytkowania prawie 235 tys. nowych domów i mieszkań. To najwyższy wynik od ponad 4 dekad. W latach 70-tych budowaliśmy co prawda więcej, ale przeciętna nieruchomość miała niecałe 64 m kw. Dziś są to prawie 93 metry

Prawie 235 tysięcy nowych domów i mieszkań o łącznej powierzchni 21,8 mln metrów kwadratowych. Takie są dokonania rodzimego sektora budownictwa w 2021 roku. Mamy więc do czynienia z największą liczbą mieszkań oddanych do użytkowania od 1979 roku i historycznym rekordem powierzchni nieruchomości, które powstały w ciągu roku.

Liczba pozwoleń wyraźnie wzrosła

Trzonem budownictwa w Polsce są firmy deweloperskie, które budują dwie na trzy nowe nieruchomości. Dlatego warto szczególnie wnikliwie obserwować ich dokonania. Jak się okazuje w całym ubiegłym roku firmy te dostały pozwolenia na wybudowanie prawie 213 tys. nowych lokali mieszkalnych. Wynik ten jest o 23,9% lepszy w porównaniu do roku 2020, w którym wydano prawie 172 tys. takich pozwoleń.

Grudzień tylko pozornie gorszy

Warto też przyjrzeć się samym danym za grudzień 2021 roku. Na pierwszy rzut oka mogą one sugerować delikatne osłabienie koniunktury. Decyzje wydane w grudniu ubiegłego roku pozwalają przystąpić do budowy ponad 23,5 tys. mieszkań. Jest to wynik o 7,1% gorszy niż w analogicznym okresie przed rokiem. Ten spadek może być jednak mylący dla oceny bieżącej koniunktury. W grudniu 2020 roku mieliśmy bowiem do czynienia z historycznym rekordem liczby wydanych pozwoleń. W oczywisty sposób porównując się do takiego wyniku możemy dziś obserwować trochę gorsze dane, ale jeśli spojrzymy na płynące z GUS informacje szerzej, to interpretacja może być zgoła odmienna. Przed 2020 rokiem w grudniu deweloperzy zwykli bowiem otrzymywać pozwolenia na budowę od 4 do 13 tysięcy mieszkań. Na tym tle bieżący wynik (23,5 tys.) jest więc bardzo dobry. Tu warto dodać uwagę, że dane na temat pozwoleń bywają zmienne, więc trzeba je rozpatrywać w dłuższym horyzoncie czasowym.

Kolejny rekord rozpoczętych budów

Trzeba ponadto mieć świadomość, że nie zawsze wszystkie wydane pozwolenia na budowę przekuwane są w faktycznie budowane mieszkania. W efekcie najważniejsze dane do oceny bieżącej koniunktury mówią o tym ile mieszkań zaczęto budować. Na tę liczbę najszybciej wpływa bowiem bieżący popyt na mieszkania lub nawet oczekiwania deweloperów na temat popytu. W całym 2021 roku firmy deweloperskie ruszyły z budową 166 tysięcy lokali. To o prawie 30% więcej lokali niż w roku poprzednim. Wtedy firmy budujące mieszkania na sprzedaż zaczęły budowę 130 tys. nieruchomości.

Jeśli spojrzymy na sam grudzień, to wydźwięk danych GUS będzie podobny. Dokonania deweloperów znowu są rekordowe. Okazuje się bowiem, że ostatni miesiąc 2021 roku był najlepszym grudniem w historii deweloperów pod względem liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto. Ekipy weszły bowiem na place budów, na których powstać ma 12,6 tysięcy mieszkań. To o 6,6% więcej niż przed rokiem.

Bartosz Turek, Oskar Sękowski HRE Investments