Scholz: nie ma gwarancji, że NATO nie zostanie rozszerzone

W niedzielnym wywiadzie dla dziennika „Sueddeutsche Zeitung” kanclerz Olaf Scholz w kwestii żądania Rosji, by NATO wykluczyło przyjęcie Ukrainy do sojuszu obronnego stwierdził, że nie może być takiej gwarancji. Dodał też, że przyjęcie kolejnych krajów Europy Wschodniej „i tak nie jest w tej chwili na porządku dziennym”

W odniesieniu do rozmieszczenia około 120 tys. rosyjskich żołnierzy w pobliżu granicy z Ukrainą Scholz mówi, że jest to „zagrożenie dla pokoju i bezpieczeństwa w Europie”.

Kanclerz odrzucił coraz głośniejszą krytykę stanowiska niemieckiego rządu wobec Rosji.

Sformułowałem jasne słowa - one obowiązują. I obowiązuje to, co rząd niemiecki, co my, Europejczycy, uzgodniliśmy z rządem amerykańskim, a mianowicie, że Rosja poniesie wysokie koszty, jeśli dojdzie do agresji militarnej przeciwko Ukrainie - powiedział Scholz.