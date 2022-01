Wpisy do ksiąg wieczystych przyspieszą? Banki będą zwracać pieniądze?

Czekaj na wpis do księgi wieczystej i płać - tak w tej chwili wygląda rzeczywistość osób, które zaciągają kredyt hipoteczny na mieszkanie. Na wpis do księgi wieczystej w niektórych miejscach trzeba czekać ponad rok, standardem jest kilka miesięcy. W tym czasie banki doliczają do raty kredytu dodatkowe koszty, rekompensując sobie ryzyko ponoszone do czasu dokonania wpisu do księgi wieczystej – informuje portal rmf24.pl.

Teraz banki stracą te wpływy, a wpisy do ksiąg wieczystych mają przyspieszyć. Dziennikarz RMF FM dotarł do projektowanych w Ministerstwie Sprawiedliwości przepisów, które mają rozwiązać ten problem.

Problem z wydziałami ksiąg wieczystych narasta od lat. Sądy, które procedury te załatwiały dekadę temu w tydzień, dziś dokonują wpisu do księgi wieczystej po co najmniej sześciu miesiącach. Powodów takiej sytuacji jest kilka.

Wydaje się, że głównym jest ustawa o użytkowaniu wieczystym, która weszła w życie ponad dwa lata temu. Do wydziałów ksiąg wieczystych wpłynęło wówczas bardzo wiele wniosków, ale wciąż w sprawie przekształcenia w prawo własności wnioski wpływają. Co prawda zwiększono liczbę etatów w wydziałach, ale niewiele to pomogło.

Druga kwestia to ogromny boom inwestycyjny na nieruchomości. Liczba wniosków zalewa wydziały ksiąg wieczystych - referendarze nie są w stanie poradzić sobie z nimi w kilka tygodni czy nawet miesięcy.

Okazuje się, że w resorcie sprawiedliwości są już w tej sprawie pomysły, są nawet projekty ustaw.Po pierwsze, jeszcze w tym tygodniu do sądów rozesłane zostaną wewnętrzne zarządzenia porządkowe, które nakażą traktowanie spraw o wpis do księgi wieczystej priorytetowo – pisze Maciej Sztykiel.

Ale to nie rozwiąże problemu, który narasta od lat. Dlatego rząd chce, by ostatecznie banki zwracały kredytobiorcom pieniądze, które pobierają od nich jako zabezpieczenie do czasu wpisu do księgi wieczystej. W Ministerstwie Sprawiedliwości jest już gotowy projekt nowelizacji ustawy o prawie bankowym, do którego dotarł dziennikarz RMF FM.

Resort planuje wprowadzić następujący zapis:

1) po art. 110 dodaje się art. 110a w brzmieniu:

„Art. 110a. W przypadku naliczenia przez bank dodatkowych opłat lub prowizji związanych z oczekiwaniem na wpis do księgi wieczystej ustanawianej na rzecz tego banku hipoteki zabezpieczającej spłatę kredytu udzielonego konsumentowi, pobrane z tego tytułu opłaty lub prowizje, po dokonaniu wpisu do hipoteki, podlegają zwrotowi lub zaliczeniu na poczet innych należności obciążających kredytobiorcę”.

Oznacza to tyle, że w momencie, w którym wpis do księgi wieczystej zostanie dokonany, bank będzie musiał zwrócić kredytobiorcy wszelkie pobrane dodatkowe opłaty lub zaliczyć je na poczet przyszłych spłat kredytu. Nadal trzeba będzie złożyć wniosek o dokonanie wpisu do księgi wieczystej, na wpis wciąż trzeba będzie czekać miesiącami i płacić dodatkowe opłaty. Gdy już hipoteka zostanie wpisana do księgi wieczystej, wtedy bank zwróci nam pieniądze lub obniży pozostały do spłaty kredyt.

Przeszło 95 proc. wniosków o wpis do księgi wieczystej kończy się wpisem. Zatem to powinna być swoista kaucja, którą ponosi kredytobiorca, która jest mu następnie zwracana, w sytuacji gdy dochodzi do wpisu zgodnego z jego wnioskiem. Skoro to ryzyko uzasadniające dodatkowe koszty nie ziściło się, to koszty te o charakterze nadzwyczajnym, asekuracyjnym, powinny być zwracane - przekonuje wiceminister Marcin Warchoł.

Projekt nowelizacji jest gotowy. W przyszłym tygodniu ma zająć się nim Rada Ministrów. Jeśli uzyska międzyresortową akceptację, to w lutym trafi pod obrady Sejmu. Być może od marca banki zwracałyby już kredytobiorcom dodatkowe koszty - informuje Maciej Sztykiel.

